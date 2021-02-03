Годинник за 10 тисяч євро: проти Венедіктової порушено кримінальну справу

Про елітний годинник не згадується в деклараці посадовця

Прокурорка стверджує, що її годинник – дешева підробка

Проти генерального прокурора Ірини Венедіктової в Державному бюро розслідувань порушено кримінальну справу, через її елітний годинник Hublot, який коштує 10 тис. євро.

Про це у своєму Facebook повідомив юрист Олександр Лємєнов.

«За нашою заявою про злочин Ірини Венедіктової по частині 3 статті 229 Кримінального кодексу («незаконне використання службовою особою товарних знаків і тд») таки відкрили провадження», – написав він.

Активісти помітили на руці Венедіктової елітний годинник, про який не згадувалося у декларації прокурорки. Хоча раніше вона це робила. Сама ж генпрокурорка зазначала, що це підробка, а згодом навіть замовила в науково-експертному інституті експертизу, яка підтвердила, що годинник Венедіктової є підробкою.

«Я, не довго чекаючи, влітку 2020 року подав заяву про злочин. Мені відмовили в реєстрації в ЄРДР. Ми підготували заяву в суд. І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов’язавши слідчих ДБР відкрити провадження», – розповів Лємєнов.

За всіма ознаками, це Hublot з колекції Big Bang. Вартість – 10 тисяч євро (+ ремінець алігатор)

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливої брехні в електронній декларації генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підтвердила Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК), що має наручний годинник марки Hublot, але вони не справжні, а копія за п'ять тис. грн.

Це сталося після того, як активіст Сергій Стерненко подав заяву до НАБУ про годинник Hublot, який Ірина Венедіктова не вказала в е-декларації, у квітні 2020 року. За його словами, генпрокурорка «забула» задекларувати дорогі годинники.

Крім того, раніше стало відомо, що чоловік генеральної прокурорки Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника Департаменту кіберполіції, отримав 750 тис. грн від Кіберполу і продовжив їздити на роботу.