Суд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим у «справі Шеремета»

Запобіжні заходи продовжено до 2 квітня

Шевченківський райсуд Києва у вівторок продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

Відповідне рішення оголосила суддя Оксана Голуб.

«Клопотання прокурора задовольнити – продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненку Андрію... по 2 квітня 2021 року включно», – сказала суддя.

Вона повідомила, що також до 2 квітня продовжено дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко – у вигляді цілодобового домашнього арешту – та для Яни Дугарь – у вигляді додаткових обов'язків.

Як додає «Укрінформ», у судовому процесі розпочали свої виступи адвокати обвинувачених. До цього суд досліджував письмові матеріали, раніше подані стороною обвинувачення для розгляду.

Зокрема, йдеться про матеріали щодо доручення здійснення досудового розслідування у цьому провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції, щодо визначення групи прокурорів у цій справі й також — постанови про зміни груп прокурорів у справі, витяги з ЄРДР, зокрема, той, у якому містяться дані про осіб, яким було повідомлено про підозру; рапорти слідчих у справі, постанови про продовження строків досудового розслідування тощо.

Раніше Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.