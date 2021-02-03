Антикорупційне бюро відкрило матеріали провадження стосовно екс-керівника МАУ

Кримінальне провадження передають до суду

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього генерального директора державного аеропорту «Бориспіль», а нині президента авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євгена Дихне та начальниці служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту «Бориспіль» Олесі Левочко у зловживанні службовим становищем – завершено.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«НАБУ та САП завершили розслідування факту завдання понад 16,5 млн грн збитків у результаті незаконного розпорядження майном державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі ДП «МА «Бориспіль»). 2 лютого двом підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду», – інформують у бюро.

Як відомо, за версією слідства, Дихне у змові з начальницею служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту «Бориспіль» Олесею Левочко зловживав службовим становищем на користь двох компаній, а саме: «Артерія Груп» та «Кофе Бар Плюс».

Метою цих зловживань було надання їм переваги в одержанні приміщень в оренду на 3-му поверсі терміналу D аеропорту «Бориспіль» за заниженою вартістю, без конкурсу та в обхід законній процедурі.

За підрахунками органів правопорядку, дії підозрюваних привезли до понад 16,5 млн грн збитків держбюджету та аеропорту «Бориспіль».

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки виявила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту «Бориспіль».