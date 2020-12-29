Скасування пільги на перші 100 кВт правильне і давно назріло, – ексглава «Укренерго»

За словами Ковальчука, лише відміна пільгової ціни на перші 100 кВт.год не вирішить фінансових проблем державних компаній, зокрема «Енергоатому»

«Наявність пільгової ціни для всіх – і для багатих, і для бідних – навпаки сприяло соціальній несправедливості»

Рішення Кабінету Міністрів про скасування пільгової ціни на перші 100 кВт.год електричної енергії для населення – це правильний крок, який потрібно було приймати ще давно.

Про це заявив екс-голова НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Ліквідація пільгових 100 кВт.год, я вважаю, що це не просто правильне рішення, а воно мало відбутися достатньо давно. Тому що в нього немає економічної природи, воно не стимулює до економії», - наголосив екс-глава «Укренерго».

Наявність пільгової ціни для всіх – і для багатих, і для бідних – навпаки сприяло соціальній несправедливості.

«Виходить абсолютно всі, навіть якщо ти мільярдер, все одно за перші 100 кВт платив 90 коп., а далі 1 грн. 68 коп. Тобто в цьому не було якоїсь економічної природи», – додав Ковальчук.

Він зазначив, що від ринкових тарифів на електроенергію для населення виграють в першу чергу всі громадяни через зменшення цін на товари і послуги.

«На відміну від природного газу, то в електриці населення завжди сплачує повну ціну електроенергії, а заниження ціни для населення приводить до завищення ціни для промисловості. Тут тема як ємності перетікає», – наголосив Ковальчук.

Однак за його словами, лише відміна пільгової ціни на перші 100 кВт.год не вирішить фінансових проблем державних компаній, зокрема «Енергоатому».

«Якщо ви подивитися це рішення, то з 1 січня «Енергоатом» буде продавати електроенергію для населення по 15 коп. за кВт/год. А при тому, що тільки собівартість виробництва її біля 50 коп., не кажучи вже про розвиток підприємства чи накопичення фонду зняття з експлуатації атомних блоків. Тому воно не вирішує проблему. Воно просто зменшує цей дефіцит», – підсумував Ковальчук.

Нагадаємо, 28 грудня уряд на виконання міжнародних зобов’язань скасував пільгову ціну 90 коп. за перші 100 кВт.год. електроенергії. Це рішення було прийнято, щоб уникнути різкого підвищення ціни в понад 2 рази.

За словами експертів, після скасування пільгової ціни на перші 100 кВт.год, середня платіжка підвищиться на 78 грн.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 року і в грудні 2020 року навіть не покривали витрати на доставку струму від електростанцій до кінцевих споживачів, не говорячи уже про собівартість виробництва.