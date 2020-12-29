Українці платитимуть за підвищені комунальні послуги відеороликами Зеленського?

Як повідомляє Держстат, вартість комунальних послуг для українців у 2020 зросла на 57%...

Зеленський гучно і щасливо заявляв, що знайдено рішення, як знизити тарифи удвічі, але...

Уся президентська передвиборча кампанія Зеленського у 2019 році супроводжувалася мега-популістичними гаслами.

Від деяких з них Зеленському доводилося відмежовуватися «на марші», деякі спростували його соратники одразу після перемоги, переважну більшість з них намагаються забути.

Це стосується також і тарифів.

Цьому питанню присвячений окремий ролик майбутнього Президента на початку 2019, де він з явною напругою, нічого не розуміючи, але чітко заявляє: монополії – це зло, олігархи – грабіжники, тарифи – зависокі.

А, отже - їх треба знизити.

Саме на це чекали після перемоги Зеленського понад 39% виборців.

В червні 2019 р, Андрій Герус, тодішній соратник Зеленського і нинішній голова комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Верховної Ради України, з посмішкою на вустах заявив, що «Зеленський жартував про тарифи, що вони зависокі. Жартував про Ротердам +... Прямих обіцянок щось знизити він не давав».

Тоді Зеленському пощастило.

Хвиля загальної надії і низькі ціни на газ на світових ринках через теплу зиму і захід американського зрідженого газу на європейський ринок дозволили проскочити зиму 2019/2020 років і декому навіть здалося, що Зеленський на шляху до виконання обіцянки, яку він «не давав».

Зеленський тоді навіть гучно і щасливо заявляє, що знайдено рішення, як знизити тарифи удвічі наступної, цієї зими.

Щоправда, не обійшлося без казусів. 30 листопада 2019 Офіс президента згадує, що ціни на газ то знизилися (через падіння світових цін, а не будь-які дії уЗеленських), а от тарифи на комунальні послуги – ні. Збирається дивна нарада в ОПУ, де нервово-позитивний Гончарук обіцяє все «відхараводити» шляхом зміни у нормативно-правові акти. Криво-косо, але проходимо зиму.

А далі почалися проблеми.

Якщо Нафтогазу ще вдається якось просуватися шляхом реформ, перейти у формат можливості обрання персонального постачальника газу для побутових споживачів і започаткувати ринкову конкуренцію, то на ринку електроенергії розпочинається «битва титанів» між зеленою, атомною, тепловою генерацією, бажанням купити дешево/продати дорого.

У підсумку, традиційно, у найбільших збитках державний «Енергоатом» і платники податків. Ці втрати сягають десятків мільярдів гривень, щоправда втратили не всі, дехто «знайшов».

Основні фонди зношені, «зелений тариф» так і не привели до обґрунтованого, над майбутнім АЕС ніхто серйозно не думає і, відповідно, потужних інвестицій в найдешевшого виробника електроенергії ніхто не планує. Єдиним можливим виходом з цієї ситуації є поступове підвищення ціни на електроенергію для населення.

Бо для промисловості вони й так вже сягнули рівня країн ЄС, за окремими винятками для «везунчиків», які змогли домовитися з владою.

Незважаючи на запевнення Мінсоц, що дане підвищення ціни на електрику не торкнеться найбідніших і їм все компенсують з субсидій - це брехня. У підписаному Президентом державному бюджеті на 2021 рік не передбачено збільшення субсидій на зростання вартості електроенергії. А отже доведеться корегувати і так куций бюджет. А платіжки прийдуть вже за січень...

І є факт: з 1 січня 2021 ціна перших 100 кВт-год для усіх зросте з 90 коп до 1 грн 68 коп.

Вже сьогодні її вартість понад 3 грн (враховуючи доставку і тд) і навіть збільшена ціна не покриватиме собівартості. А отже, ціна зростатиме далі.

Підвищення у 2020 році не оминуло і ринок газу. З 24 листопада по 24 грудня на європейських хабах газ здорожчав на близько 26%.

Спершу в Україні в жовтні піднято на 24% ціну газу для виробників тепла, що напряму впливає на споживача. Потім у грудні ціна виросла ще на 13,5 %.

Ріст вартості газу у січні спрогнозувати теж не складно.

Про підвищення цін на холодну воду навіть писати не хочу. Лишень, нагадаю, що в травні 2020 р компанія Коломойського остаточно змонополізувала виробництво хлору для знезараження води в Україні.

Як повідомляє Держстат, вартість комунальних послуг для українців у 2020 зросла на 57%.

Що мав робити Зеленський і його уряди в цій ситуації?

Бути щирими, зруйнувати корупційний звязок між державою і монополіями. Як він сам це називав: «держава – мама монополій».

Знищити корупційні схеми, які щороку в сфері енергетики завдають збитків на десятки мільярдів гривень. Звільнені кошти спрямувати на модернізацію. Ефективно використовувати для цього існуючі кредитні лінії і залучаючи нові.

Забезпечити ріст економіки і добробуту населення, щоб комунальні послуги не з’їдали третину/половину сімейного бюджету, а були не більше 10-20%.

Пояснити і показати людям, що ріст тарифів неминучий, але влада зробила все для того, щоб ціноутворення було прозорим і справедливим, а населення заможним.

Але цього всього зроблено не було.

В часи кризи і безробіття Уряд просто тупо піднімає тарифи на усе.

І розповідає, що «ми підвищили мінімалку». Від того, що підвищили мінімалку – грошей в країні більше не стало. Це, в кращому випадку, вихід з часткової тіні тих, хто доплачує в конвертах (слуг народу це не стосується, вони свої конверти і так декларувати не збиралися).

А що робити тим мільйонам, які зараз без роботи?

Тим ФОПам, які спершу уряд знищив безглуздими карантинами, видав разово по 8 000 грн і тепер сказав – Плати!

Незахищеним верствам населення можна буде оплачувати комуналку відеороликами Зеленського від 2019 року?!

А тим, яким держава просто не виплачує заробітну плату? Нагадаю, саме Уряди Зеленського встановили рекорди десятиліття за заборгованістю з заробітної плати.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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