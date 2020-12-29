Заборгованість клієнтів «Чернівцігазу» за доставку становить понад 23 млн гривень

Станом на кінець грудня 8 % клієнтів АТ «Чернівцігаз» жодного разу у 2020 році не платили за розподіл блакитного палива. Загальна заборгованість клієнтів за послуги з доставки газу становить понад 21,3 млн гривень.

З початку року близько 15 тисячі клієнтів «Чернівцігазу» жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. Кошти, які споживачі сплачують за доставку газу, «Чернівцігаз» спрямовує на забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби 104, утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі.

Борг за доставку газу, згідно з чинним законодавством, навіть після обмеження послуг з розподілу газу, може примусово стягуватися в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат для споживача.

«При відсутності реагування споживача на попередження, стягнення боргу відбуватиметься в судовому порядку. При чому, окрім суми боргу, боржник сплатить і судові витрати. Тому вкотре звертаємося до наших клієнтів з проханням розрахуватися з боргами до кінця року та не допускати накопичення заборгованості», – розповідає комерційний директор АТ «Чернівцігаз» Дмитро Голубченко.

«Чернівцігаз» закликає споживачів розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: особистим кабінетом на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.