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    Економіка та фінанси

    Заборгованість клієнтів «Чернівцігазу» за доставку становить понад 23 млн гривень

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    <span>Акціонерне товариство &laquo;Чернівцігаз&raquo; єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу</span> - Заборгованість клієнтів «Чернівцігазу» за доставку становить понад 23 млн гривень
    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу

    «Чернівцігаз» закликає споживачів розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами

    Станом на кінець грудня % клієнтів АТ «Чернівцігаз» жодного разу у 2020 році не платили за розподіл блакитного палива. Загальна заборгованість клієнтів за послуги з доставки газу становить понад 21,3 млн гривень.

    З початку року близько 15 тисячі клієнтів «Чернівцігазу» жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. Кошти, які споживачі сплачують за доставку газу, «Чернівцігаз» спрямовує на забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби 104, утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі.

    Борг за доставку газу, згідно з чинним законодавством, навіть після обмеження послуг з розподілу газу, може примусово стягуватися в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат для споживача.

    «При відсутності реагування споживача на попередження, стягнення боргу відбуватиметься в судовому порядку. При чому, окрім суми боргу, боржник сплатить і судові витрати. Тому вкотре звертаємося до наших клієнтів з проханням розрахуватися з боргами до кінця року та не допускати накопичення заборгованості», – розповідає комерційний директор АТ «Чернівцігаз» Дмитро Голубченко.

    «Чернівцігаз» закликає споживачів розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: особистим кабінетом на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: борг РГК послуги
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