Скільки коштуватиме долар у 2023 році? Прогноз МВФ

Фонд очікує, що інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20,0%

Середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривень за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 грн, але нижче від бюджетного прогнозу. Про це повідомляє World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з прогнозом МВФ, номінальний ВВП України становитиме 2023 року 6050 млрд грн, доларовий ВВП – $148,7 млрд. Таким чином, фонд виходить із розрахунків, що середній курс становитиме 40,7 грн за долар.

МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3,0% після зниження на 30,3% у 2022 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фонд очікує, що інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20,0% після 26,6% у 2022 році.

За прогнозом МВФ, безробіття скоротиться до 20,9% порівняно з 24,5% у 2022 році.

Нагадаємо, за повідомленням експертів, курс долара в Україні на готівковому ринку перетнув межу офіційного курсу (36,6 грн/$) тільки в купівлі, проте тенденція зміцнення національної валюти однозначно помітна. Водночас шансів на те, що долар буде коштувати 35 грн/$, найближчим часом небагато.