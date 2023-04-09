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Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
Експерти помічають тенденцію зміцнення національної валюти
фото: Нацбанк

Курс долара може падати нижче за рівень 37 грн/$, але українцям навряд чи вдасться скористатися плодами цієї тенденції

Курс долара в Україні на готівковому ринку перетнув межу офіційного курсу (36,6 грн/$) тільки в купівлі, проте тенденція зміцнення національної валюти однозначно помітна. Водночас шансів на те, що долар буде коштувати 35 грн/$, найближчим часом небагато. Про це з посиланням на оцінки експертів ринку інформує видання UBR.ua.

«Універсал Банк», який емітує карти monobank, встановив курс готівкового долара в купівлі на 36,4 грн/$, що на 20 коп. нижче за офіційний курс Нацбанку. Хоча банк продавав долар вище за це «дно», але тренд на зміцнення валюти останнім часом очевидний.

За підрахунками економіста Юрія Гайдая, якщо перед підвищенням офіційного курсу у липні минулого року розрив між ним та готівкою досягав 28%, а на піку готівкового курсу у вересні – 16%, то зараз ця різниця вже менша за 2%. На його думку, причини цьому наступні:

  • зменшення попиту на готівкову валюту серед населення через можливість купити безготівку з подальшим розміщенням на депозитах у валюті, обсяги яких динамічно зростають;
  • відсутність емісії гривні з кінця минулого року;
  • збільшення пропозиції через сезонний продаж валюти аграріями, які готувалися до посівної та потребували гривневої готівки.

Як вважають фахівці, курс теоретично й справді може падати нижче за рівень 37 грн/$, але пересічні українці навряд чи зможуть скористатися плодами цього тренду.

«Курс долара по 35 грн/$ – це оптимістичні оцінки, які також мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають. Із різних причин. Тому важливо, що курс валют відіграє для населення меншу роль, а отже займатися ціноутворенням без спекулятивної складової буде простіше, як і контролювати інфляцію в країні в майбутньому», – зауважив аналітик Максим Орищак. 

Нагадаємо, що вперше за рік війни банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ

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Теги: курс валют Нацбанк гроші гривня

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