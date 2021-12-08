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    Економіка та фінанси

    Слід знайти баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки – заступник міністра економіки

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    Україна може допомогти Європейському Союзу досягти цілей декарбонізації &ndash; Качка - Слід знайти баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки – заступник міністра економіки
    Україна може допомогти Європейському Союзу досягти цілей декарбонізації – Качка

    Нам треба перекалібрувати, скажімо, підхід до наших ініціатив кліматичних – Тарас Качка

    На шляху досягнення кліматичних цілей Україні потрібно знайти баланс між ними та розвитком економіки, і захищати свої інтереси. Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

    «Перед тим, як говорити про якісь амбіції кліматичні, треба серйозно сприймати наших сусідів. Я думаю, що ЄС, на превеликий жаль, дуже егоїстично, скажімо так, себе поводить. Тому треба захищати свою позицію, відстоювати. І тому ми настільки вороже сприймаємо СВАМ-механізм. Незважаючи на те, що ідея, в принципі, сама по собі непогана», – сказав Качка.

    Він наголосив: Україна може допомогти Європейському Союзу досягти цілей декарбонізації, знизити рівень викидів, інтегруючи нашу енергетику, металургію, сільське господарство в систему ЄС та європейську промисловість. Проте нашій країні потрібно чітко розуміти пов’язані з цим небезпеки для власної економіки та знайти механізми для їх мінімізації.

    «Нам треба шукати баланс між розвитком економіки та сталістю. І радикалізація цієї дискусії призведе до того, що деякі ініціативи можуть тимчасово не спрацювати. Але, звичайно, ми повинні розвиватися і далі, підтримувати сталий розвиток. Саме тому нам треба перекалібрувати, скажімо, підхід до наших ініціатив кліматичних, включаючи не лише точку зору урядових ініціатив, але й те, як ми це обговорюємо в парламенті, з нашими стейкхолдерами. Тобто, якщо буде уважна політика до сусідів, взаємодія з сусідами, тоді дійсно ви зможете досягти цих кліматичних цілей», – зазначив Качка.

    Він також підкреслив: інтереси ЄС захищають насамперед сам Союз, а не торгових партнерів, у тому числі і в питаннях лісівництва – адже, до прикладу, ЄС бореться за те, щоб заліснювати територію, а деревину імпортувати з Європи.

    «Я думаю, що ЄС, на превеликий жаль, дуже егоїстично, скажімо так, себе поводить. Тому нам треба захищати свою позицію, відстоювати. І тому ми настільки вороже сприймаємо СБАМ-механізм. Незважаючи на те, що ідея, в принципі, сама по собі непогана», – наголосив Качка.

    Раніше координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

    Водночас президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна наголосила: для досягнення поставленої владою України мети щодо зниження викидів СО2 до 35% необхідно надати промисловості держпідтримку для проведення екомодернізації.

    Теги: екологія бізнес промисловість Тарас Качка
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    Слід знайти баланс між кліматичними ініціативами та розвитком економіки – заступник міністра економіки