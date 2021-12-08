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    Думки вголос

    Санкції за агресію: наслідки для Росії будуть катастрофічними

    • Сергій Таран

      Політолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Особливістю цієї санкції є те, що постраждають і &laquo;звичайні росіяни&raquo;&nbsp;&ndash; власники карток Visa та Master - Санкції за агресію: наслідки для Росії будуть катастрофічними
    Особливістю цієї санкції є те, що постраждають і «звичайні росіяни»  власники карток Visa та Master
    ілюстрація з відкритих джерел

    Україні важливо, аби Захід був готовий йти на крайні економічні заходи

    Відключення РФ від SWIFT – не вимкне одразу російську економіку, але гарантовано поставить у другорядний ряд у світовому економічному поділі. Зараз у світових ЗМІ обговорюють конкретні наслідки, які отримає РФ у разі запровадження цієї болючої санкції.

    Зокрема, відзначають, що відключення SWIFT:

    • Зробить дорожчими будь-які розрахунки з РФ, що позначиться на вартості будь-якої продукції за участі російських виробників.
    • Зазнають втрат великі наближені до Путіна олігархічні групи, які мають бізнес закордоном.
    • Особливістю цієї санкції є те, що постраждають і «звичайні росіяни» - власники карток Visa та Master. Трохи «пощастить» лише тим, хто послуговуються винятково російською системою розрахунків, винятково для внутрішньоросійських трансакцій.
    • Рекордна девальвація російського рубля.
    • Колапс фондового ринку РФ – інвестори масово позбавлятимуться цінних паперів, де є участь російських компаній.

    Найгірший наслідок – стратегічний. Жоден серйозний інвестор не матиме справу з країною відключеної від банківської системи розрахунків.

    Для України важливе не так перспектива антиросійських санкцій як готовність Заходу йти на крайні економічні заходи по стримуванню оскаженілого сусіда. Але вкотре нагадаємо собі, що головним гарантом українського суверенітету є українська армія, яка має стримувати агресора краще від будь-яких санкцій.

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    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: санкції Путін бізнес MasterCard Visa
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    Санкції за агресію: наслідки для Росії будуть катастрофічними