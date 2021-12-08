Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон

На кошти за вакцинацію можна буде купити книги, придбати абонемент у спортзал , відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок

На кошти за вакцинацію можна буде купити книги, придбати абонемент у спортзал , відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок

На виплати вакцинованим уряд виділить 8 млрд грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення українцям по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Ради.

Закон вносить зміни до держбюджету на 2021 рік (законопроєкт №6297), яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми «єПідтримка».

На сторінці законопроєкту №6297 йдеться, що 7 грудня закон підписав голова Верховної Ради, а 8 - президент.

Отже, закон передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 10,2 млрд грн (надходження по загальному фонду держбюджету від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів).

8 млрд грн з цієї суми виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою «Надання допомоги в рамках програми «єПідтримка».

За цією програмою обсяг видатків збільшили на 5 млрд грн (у 1 читанні йшлося не про 8, а про 3 млрд грн).

Уряду доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми «єПідтримка», її розмір та вимоги до суб'єктів. А також - прийняти у триденний строк з дня набрання чинності закону нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації.

Із зазначених 10,2 млрд грн 2,2 млрд грн передбачено на збільшення видатків загального фонду за програмою «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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