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    Економіка та фінанси

    Сьогоднішнє голосування за законопроект 2233 покаже агентів Коломойського у Раді, - експерт

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    Законопроект 2233 направлений на&nbsp;використання політичної влади в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, - Трохимець - Сьогоднішнє голосування за законопроект 2233 покаже агентів Коломойського у Раді, - експерт
    Законопроект 2233 направлений на використання політичної влади в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, - Трохимець

    У парламенті голосуватимуть за законопроект від Геруса, що призведе до ручного управління ринком електроенергії - Трохимець

    Законопроект «Про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2233) встановлює ручне регулювання цін на ринку для окремих споживачів. Голосування за нього покаже, хто з депутатів працює в інтересах бізнесмена Коломойського.

    Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.

    «Законопроекти від голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса (чи його поплічників) направлені не на розбудову ринку електричної енергії, а навпаки - на його ручне управління та використання політичної влади в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Сьогодні в порядку денному знаходиться законопроект 2233, яким «Слуги народу» намагаються встановити ручне регулювання на ціни електроенергії для окремих споживачів», - написав Трохимець.

    Він нагадав, що проти ухвалення цього законопроекту висловились енергоексперти, а також бізнес асоціації, які попередили про негативні наслідки для країни в разі його прийняття, зокрема, про можливість зриву євроінтеграції України. «Щодо недопустимості прийняття даного законопроекту висловлювались Європейська бізнес Асоціація

    Ігор Коломойський Верховна Рада депутат бізнес ринок ціни електроенергія Facebook президент Андрій Герус
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