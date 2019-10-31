Сьогоднішнє голосування за законопроект 2233 покаже агентів Коломойського у Раді, - експерт



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Законопроект 2233 направлений на використання політичної влади в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, - Трохимець

У парламенті голосуватимуть за законопроект від Геруса, що призведе до ручного управління ринком електроенергії - Трохимець

Законопроект «Про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2233) встановлює ручне регулювання цін на ринку для окремих споживачів. Голосування за нього покаже, хто з депутатів працює в інтересах бізнесмена Коломойського.

Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.

«Законопроекти від голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса (чи його поплічників) направлені не на розбудову ринку електричної енергії, а навпаки - на його ручне управління та використання політичної влади в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Сьогодні в порядку денному знаходиться законопроект 2233, яким «Слуги народу» намагаються встановити ручне регулювання на ціни електроенергії для окремих споживачів», - написав Трохимець.

Він нагадав, що проти ухвалення цього законопроекту висловились енергоексперти, а також бізнес асоціації, які попередили про негативні наслідки для країни в разі його прийняття, зокрема, про можливість зриву євроінтеграції України. «Щодо недопустимості прийняття даного законопроекту висловлювались Європейська бізнес Асоціація