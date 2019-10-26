Герус заявив, що 1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки



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Андрій Герус заявив про те, що російська електроенергія становить лише 1% від усього імпорту

З 1 жовтня деякі підприємства почали шукати електроенергію за кордоном - в Росії, в Білорусі, зазначив Герус

Народний депутат партії «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунального господарства Андрій Герус заявив про те, що російська електроенергія становить лише 1% від усього імпорту.

Про це Герус заявив в прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

«Дійсно з 1 жовтня не держава, не державні підприємства, а деякі підприємства-споживачі, які тут на біржі не змогли купити електроенергію, почали шукати електроенергію за кордоном - в Росії, в Білорусі, там, де можна купити. Дійсно, вони почали там купувати. Як тільки ця електроенергія пішла (близько 1%, що не складає ніякої загрози для енергетичної безпеки), - відразу на українському ринку почали відбуватися чудеса: ціна почала знижуватися»- заявив Герус.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.