Соратник Тимошенко пояснив причини зриву підготовки до опалювального сезону

Кучеренко вважає, що ситуація з вугілля на складах хоч і покращується, але досі знаходиться на критично низькому рівні

Основною причиною зриву підготовки до опалювального сезону стало недолуге державне регулювання.

Про це заявив народний депутат від партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та ексміністр ЖКП Олексій Кучеренко.

«Я переконаний, що це абсолютно неправильна була тарифна політика, спровокована неефективним і безвідповідальним державним регулюванням. В електроенергії державна комісія має 90% ринкової влади саме її недолуге регулювання і спричинило те, що теплова генерація вчасно не мала можливості закуповувати вугілля», – заявив Кучеренко в ефірі телеканалу «Україна24».

Нардеп пояснив, що ситуація з вугілля на складах хоч і покращується, але досі знаходиться на критично низькому рівні.

«Дещо підросли запаси вугілля на складах, але кардинально ситуація не змінилася. Все рівно вони не встигнуть накопичити потрібний обсяг. Якщо -3 млн тонн по балансу не вистачає, щоб вони не робити, їх уже не накопити», – додав Кучеренко.

Нагадаємо, за даними «Укренерго», попри саботаж з боку «Укрзалізниці», запаси вугілля на ТЕС з початку вересня запаси збільшилися на 5,2%.

У липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що у 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону та низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася, і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.