Арахамія озвучив нові строки кадрових змін у Кабміні

Раніше нардеп анонсував кадрові перестановки до кінця вересня

Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня. Про це заявив глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі каналу «Україна 24».

«Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо (в Трускавці, на виїзному засіданні фракції «Слуги народу», – ред.) в тому числі. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не матиме ніякого сенсу», – заявив нардеп.

На питання, чи будуть в Трускавці обговорювати ротації голів комітетів парламенту, Арахамія відповів, що про це говорити не планують, і якихось змін в цьому питанні не чекають.

Раніше у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.