Кадрові перестановки у владі. «Слуги народу» назвали імена нових імовірних депутатів

Про кадрові зміни може бути повідомлено вже найближчим часом

П’ятеро нових депутатів від «Слуги народу» можуть замінити у сесійній залі колег, які отримають посади у виконавчій владі

Керівник партії «Слуга народу», народний депутат Олександр Корнієнко опублікував у чаті «Слуги народу» характеристику на п’ятьох своїх однопартійців, що є наступними у списку партії та незабаром можуть стати новими депутатами Верховної Ради. Про це у Facebook повідомив головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов.

На думку Бутусова, поява цього документа у чаті «Слуг народу», імовірно, свідчить про те, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення, в результаті яких когось із чинних депутатів буде призначено на певні державні посади, в результаті чого звільняться місця у сесійній залі Верховної Ради. Нові депутати також можуть підтягнутися до Ради за списком у випадку, якщо хтось з членів фракції добровільно складе мандат або ж буде позбавлений його.

За інформацією Юрія Бутусова, йтися може про заміщення посад голів адміністрацій чи міністерські портфелі.

Журналіст звернув увагу на те, які особисті якості нових імовірних нардепів є пріоритетними для партії «Слуга народу», судячи із коментарів, що наявні у документі, та, вочевидь, належать авторству Олександра Корнієнка.

Номер 140 – Сергій Кострійчук, якого включив до партійного списку Ілля Павлюк. Зазначається, що Кострійчук є для партійців «100% нашою людиною», а сам Павлюк на сьогодні, чомусь, не бере від нього слухавку.

Номер 141 – Олександр Божков. Продюсер з кварталу.

Номер 142 – Артем Михайлюк. Колишній бізнес-партнер Корнієнка.

Номер 143 – Олександр Васюк. Згідно з коментарем, є представником протестантських церков із «дуже серйозними зв’язками у США», допомагав «Слугам народу», ще починаючи з президентських виборів.

Номер 144 – Дмитро Єрмоленко. «У мене записано, що він «наш», тобто квартал або близько)», – йдеться у коментарі.

«Цікаво, що «наш» для Корнієнка – це великий бізнесмен, який купив у 2016 в Італії палац 18 століття, забудовник елітного житла на Печерську, власник мережі елітних бутіків модних аксесуарів. До речі, а розмір статку Єрмоленка до $85 млн дотягує – а то як би незручно не вийшло у світлі нового закону про олігархів? Втім, якщо і такі автори є в «кварталі», значить, проблем із зарахуванням до списку не буде. «Квартал» – це показник найелітніших якостей, цілком достатньо, інші факти біографії вивчення не вимагають», – підсумував Юрій Бутусов щодо останнього зі вказаних кандидатів.

Також головний редактор Цензор.нет зазначив, що, за його інформацією, про кадрові зміни президент Зеленський оголосить у Трускавці, де «Слуги народу» зберуться на велике засідання на початку жовтня цього року.

Нагадаємо, нардепка зі «Слуги народу» вважає, що закон про олігархів перетворить Україну на Росію.

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