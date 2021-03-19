Співзасновник найбільшого інтернет-магазину країни пропонує депутатам знизити тарифи на еквайринг

«На оренду 90 магазинів «Rozetka», всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію»

Завищена вартість банківської комісії на безготівкові розрахунки робить українські компанії неконкурентоздатними. Про це заявив співзасновник компанії «Rozetka» Владислав Чечоткін на своїй сторінці у Фейсбук.

Він переконаний, тарифи на обслуговування карткових платежів мають бути знижені.

«У ціні кожного товару, проданого в Україні, закладені 1,8-3% банківської комісії, які кожен бізнес повинен платити банкам за проведення оплат картами. Що означають ці відсотки? Це означає, що наш споживач повинен платити більше, а ми менш конкурентні в порівнянні з глобальними гравцями. Адже будь-які постачальники з ЄС, а також всім відомі Amazon або Alibaba, платять своїм банкам 0,2-0,5%», – написав підприємець.

Він зазначив, що інтернет-магазин «Rozetka» витрачає менше грошей на оренду і обслуговування всіх своїх офісів, магазинів та складських приміщень, ніж віддає банкам за карткові розрахунки.

«Щоб ви легше уявили собі ці 2% за оплату картами – скажу, що на оренду 90 магазинів «Rozetka», всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію. Або інший приклад: чистий прибуток найбільшої торгової компанії в світі, Walmart складає приблизно 2,8% від обороту. При цьому у нас тільки за обслуговування платежів беруть до 3%. І, якщо для великого бізнесу це важко, то для малого або підприємця-початківця – це взагалі непосильна ноша», – впевнений підприємець.

Чечоткін закликав депутатів реально підтримати бізнес і обмежити законодавчо тарифи на карткові розрахунки.

«Я глибоко переконаний, що світ і Україна особливо, тримається на підприємцях. Ми зрідка просимо про допомогу, в основному просимо просто не заважати. Але в цій ситуації ми безсилі. До Верховної Ради був поданий законопроект №4364, який, крім іншого, пропонує законодавчо обмежити розмір комісії за еквайринг. Ми сподіваємося, що він буде прийнятий. Що голос навіть не бізнесу, а голос здорового глузду буде почутий!», – підсумував співзасновник «Rozetka».