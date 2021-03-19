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    Меркель закликала німецьких бізнесменів інвестувати в Україну

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    Ангела Меркель&nbsp;підтримала ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій - Меркель закликала німецьких бізнесменів інвестувати в Україну
    Ангела Меркель підтримала ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій
    Фото: AP/dpa

    Канцлерка позитивно оцінила інвестиційні перспективи України

    Німеччина й наділі підтримує територіальну цілісність України та позитивно оцінює інвестиційні перспективи. Про це повідомила федеральна канцлерка Німеччини на відкритті Українсько-німецького економічного форуму у Берліні.

    «Партнерство між нашими країнами існує давно і воно не обмежується лише економікою. Німеччина є одним з найбільших партнерів України. Ми твердо виступаємо на захист територіальної цілісності України. Для нас важливо, щоб ЄС відповідно реагував на незаконну анексію Криму, що сталася 7 років тому», – заявила Меркель.

    Канцлерка позитивно оцінила інвестиційні перспективи України та підтримала ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій та дають інвесторам більше гарантій захисту їхніх інвестиції.

    «Україна є важливим торговельним партнером і це також місце, куди варто спрямувати свої інвестиції. Ми цінуємо це. Дві тисячі німецьких фірм та їх представництв зараз активно працюють в Україні. Впровадження реформ, асоціація з ЄС – від цього залежить також і макрофінансова допомога ЄС. Я усвідомлюю, що шлях, яким іде ваш уряд, є складним, непростим, але водночас він зближує Україну з ЄС, і також крок за кроком веде до взаємного відкриття ринків, тому ці реформи – це інвестиції в майбутнє в економічному, політичному, а також громадському плані», – додала Меркель.

    Напередодні відкриття українсько-німецького форуму німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в уряді ФРН повідомило, що Німеччина пропонує США посилити свою підтримку України в обмін на відмову від нових санкцій проти російського газопроводу «Північний потік».

    Теги: ЄС економіка Німеччина інвестиції Ангела Меркель бізнес Асоціація з ЄС Україна уряд
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