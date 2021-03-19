Законопроєкт про екоінспекції може призвести до колапсу промисловості в Україні, – нардеп

Шахов вважає, що представники екоінспекції можуть вриватися на підприємства навіть вночі або у вихідні дні

Мінекології створює монстра, який зможе без суду закрити будь-яке підприємство, – Шахов

Законопроєкт №3091 про екологічний контроль не можна приймати у такому вигляді, оскільки він значно розширює повноваження інспекторів і містить корупційні ризики. Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань екологічної політики та природокористування Сергій Шахов.

«Екологічні інспекції хочуть перетворити на ще одного монстра, який чинитиме корупційні діяння. Я вважаю, що достатньо екологічної інспекції, яка просто повинна працювати. Так зауважила вчора генеральний прокурор Ірина Венедиктова на своїй нараді», - підкреслив нардеп.

Натомість, за його словами, Міністерство екології хоче значно розширити права екологічних інспекцій, давши їм право навіть без судового розгляду проводити позапланові перевірки та закривати підприємства.

«Вони роблять «Шарікових», які на місцях, не маючи освіти та досвіду екологічних інспекцій, можуть ходити і закривати всі підприємства. Перевірка може тривати цілий рік! Тобто мають право кошмарити повністю малий, середній та великий бізнес», – пояснює нардеп.

Крім того, продовжує Шахов, представники екоінспекції можуть вриватися на підприємства навіть вночі або у вихідні дні – коли на місці немає директора чи іншої уповноваженої особи.

«В даному випадку ми можемо завдати колосальних збитків державі і втратити бізнес, який у нас і так на ладан дише. Адже простий інспектор може закрити великий металургійний комбінат без суду», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація закликала не приймати законопроєкт №3091, адже він потребує значного доопрацювання. На переконання ЄБА, Державна екологічна інспекція повинна бути союзником бізнесу у справі захисту навколишнього середовища. Наразі ж єдина мета інспекції – це перевірка і санкціонування підприємств, що тягне за собою тиск на бізнес і створює корупційні ризики.

Раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроекту про державний екологічний контроль №3091 та впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.