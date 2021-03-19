«Поховані сміттям». Журналісти зняли фільм про трагедію на сміттєзвалищі під Львовом (відео)

Маленька Світланка втратила батька, коли їй було два місяці

У стрічці – про причини обвалу непотребу на полігоні та про те, чи вдалося покарати винних

Замість тата маленька Світланка цілує його портрет на могильній плиті. Батька вона не пам’ятає, адже коли його не стало, дівчинці було лише два місяці. Юрій Рудий – один із трьох рятувальників, який загинув під час трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Він опинився під 100-тонною лавиною непотребу. Про це – у новому документальному фільмі Мар'яни П'єцух «Поховані сміттям».

Як ідеться в описі до відео, журналісти разом із трьома вдовами пожежників-рятувальників шукають відповіді, чому п'ять років тому загинули їхні чоловіки.

«Як це стало можливим, і чи хтось через п'ять років поніс за це відповідальність? Який вигляд має сміттєвий полігон заввишки 60-ть метрів, і як працює бізнес на смітті?», – сказано в анонсі.

Раніше Держекоінспекція подала позов до суду проти керівництва Баришівки через сміттєзвалище площею 11 гектарів. Масштабне засмічення та завдавало значних збитків довкіллю.

Також екологи виявили численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними, під час перевірки «Згурівського комбінату комунальних підприємств» на Київщині.

Крім того, у річці Фоса в Макарівському районі Київщини загинула риба через потрапляння у воду рідини відстійника заводу.