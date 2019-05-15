Споживачі газу на Дніпропетровщині підписали вже більше 178 тис. актів балансового розмежування



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«Дніпропетровськгаз» просить споживачів подбати про власну безпеку

На травень поточного року на території ліцензованої діяльності ПАТ «Дніпропетровськгаз» вже підписано 178 976 актів балансового розмежування на обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

З 1 травня 2019 року власники, балансоутримувачі можуть самостійно обрати собі підрядника, який буде здійснювати обслуговування газових приладів та елементів системи газопостачання будинку. З прийняттям низки законодавчих актів, а саме Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем така послуга стала ринковою.

«Міста Покров та Марганець, що на Дніпропетровщині - взірцеві в цьому питанні. За ініціативою міських влад та керівництва ПАТ «Дніпропетровськгаз» в Марганці підписано 221 (100%) актів розмежування, а в Покрові – 292 (93%)»,- говорить головний інженер ПАТ «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко.

На сьогодні ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж складає в межах 40-60 грн на одну квартиру на місяць. До послуги технічного обслуговування будинкових мереж входять обслуговування вимикаючих пристроїв, перевірка щільності з’єднань, випробування на щільність мереж, технічний огляд ввідного газопроводу та інше.

Зараз спостерігається супротив з боку активістів, які виступають проти підписання актів балансового та експлуатаційного розмежування з газорозподільними підприємствами. Такі дії (ОСББ, місцевої влади, власників нерухомості) у «Дніпропетровськгазі» пояснюють намаганням уникнути відповідальності за стан мереж у будинку і бажанням отримувати гроші співмешканців на утримання управителів та їх діяльності.

Відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану, що може призвести до аварійних ситуацій.

В компанії ПАТ «Дніпропетровськгаз» сподіваються, що до початку опалювального сезону в регіоні буде укладено 100% договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і безпека газопостачання буде здійснюватися на постійній основі.