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    Економіка та фінанси

    Споживачі газу в Запорізькій області можуть оцінити переваги платформи 104.ua в новому форматі

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    Споживачі газу в Запорізькій області можуть оцінити переваги платформи 104.ua в новому форматі

    На оновленому сайті 104.ua є можливість в один акаунт підключити 25 особових рахунків з різних областей України

    Для майже 490 тисяч клієнтів АТ «Запоріжгаз» стала доступна оновлена платформа 104.ua. Сайт представляє нові рішення з управління своїм акаунтом, передачі показань, оплаті за газ і його доставку.

    Для вже зареєстрованих користувачів нові можливості стали доступні автоматично. А нові клієнти можуть зареєструватися, вказавши замість електронної пошти, номер свого мобільного телефону.

    «Онлайн-платформа 104.ua надає ряд переваг і зручностей для клієнтів компанії. Заплатити за газ і його доставку можна  в «один клік», при цьому розрахунок за двома рахунками проводиться єдиним платежем і дозволяє клієнтам заощаджувати на комісії », - розповідає начальник управління клієнтського сервісу Олег Данилов.

    Ще одна унікальна особливість оновленого сайту 104.ua, можливість в один акаунт підключити 25 особових рахунків з різних областей України.

    Дуже зручним став новий інтерфейс аккаунта. Всі вкладки знаходяться в верхньому лівому кутку, і клієнту легко зорієнтуватися на своїй сторінці. Клієнт відразу може передати показання лічильника, подивитися всі оплати, заплатити за рахунками, а також побачити всі розрахунки за газ і за доставку газу. У розділі «Документи» можна також завантажити заяву-приєднання до договору на поставку і на розподіл газу. Більш того, інтерфейс особистого кабінету на 104.ua адаптований не тільки для комп'ютера, але і під планшет і смартфон, а також операційні системи Android і iOS.
    Теги: газ Запорізька область смартфон
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