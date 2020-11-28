Перерахунок пенсій та зарплат: що чекає на українців у грудні

В останній місяць 2020 року на українців чекають фінансові зміни

У грудні в Україні перерахують прожитковий мінімум, що вплине на пенсії та зарплати

У грудні українців чекає перерахунок та підвищення пенсій для деяких категорій, ріст зарплати для бюджетників. А от ціна на газ має залишитися на рівні листопада.

Курс долара

Посилення карантину і розпал пандемії можуть негативно вплинути на вартість долара. А чим гірше американській валюті, тим дешевше вона коштує в Україні. Аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб пояснив виданню Obozrevatel: економічна активність бізнесу сповільниться, підприємці менше купуватимуть валюту для імпорту, водночас знизиться попит на неї.

«До кінця року долар може залишитися поблизу нинішнього рівня, близько 28 грн/$», – прогнозує експерт.

Крім того, в грудні через період свят українці продаватимуть валюту, щоб витратити гривні на новорічний стіл і подарунки.

Пенсії зростуть, але не для всіх

У грудні також перерахують прожитковий мінімум, через що зростуть мінімальні і максимальні пенсії, а також надбавки за стаж понад норму (норма: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Як перерахують:

надбавка збільшиться з 17,2 до 17,69 грн;

мінімальна пенсія з 1720 до 1769 грн;

максимальна пенсія з 17 210 до 17 690 грн.

Також повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Тарифи на газ не підвищать

Вартість блакитного палива на грудень стала відома тільки наприкінці листопада. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у грудні 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася.

Зарплати перерахують

Підвищення прожиткового мінімуму призведе до перерахунку зарплат бюджетників. Так, перша тарифна ставка за законом повинна бути не меншою від прожиткового мінімуму для працездатної людини.

У листопаді прожитковий мінімум – 2197 грн, а в грудні складе вже 2270 грн. Далі, залежно від тарифного розряду, використовують коефіцієнт підвищення. Наприклад, 10-й тарифний розряд – 1,82 окладу, а останній, 25-й, це 4,51 окладу.

Зараз мінімальний тарифний оклад становить 2225 грн. Після перерахунку прожиткового мінімуму його повинні підвищити хоча б до 2270 грн. Так, бюджетникам із 10-м тарифним розрядом оклад підвищать із 4049 до 4131.

Найбільш високопоставлені чиновники зараз отримують оклад у 10 034 грн, а будуть – від 10 237 грн. Проте, варто враховувати, що підвищення вже в грудні чекати не варто. Найімовірніше, рішення ухвалять уже в січні.

Кінець «старої» абонплати за газ

В грудні буде останній місяць «старої» абонплати за газ. Уже з січня її перерахують, виходячи з оновлених обсягів споживання. Так, зараз ми платимо за обсягом використаного за період із жовтня 2018-го до жовтня 2019-го блакитного палива. Із 1 січня треба буде платити з того обсягу, який витратили з жовтня 2019-го до жовтня 2020.

Відповідно, якщо витрачали більше блакитного палива, то доведеться більше і платити. І навпаки.