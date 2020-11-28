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    Перерахунок пенсій та зарплат: що чекає на українців у грудні

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    В останній місяць 2020 року на українців чекають фінансові зміни - Перерахунок пенсій та зарплат: що чекає на українців у грудні
    В останній місяць 2020 року на українців чекають фінансові зміни

    У грудні в Україні перерахують прожитковий мінімум, що вплине на пенсії та зарплати

    У грудні українців чекає перерахунок та підвищення пенсій для деяких категорій, ріст зарплати для бюджетників. А от ціна на газ має залишитися на рівні листопада.

    Курс долара

    Посилення карантину і розпал пандемії можуть негативно вплинути на вартість долара. А чим гірше американській валюті, тим дешевше вона коштує в Україні. Аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб пояснив виданню Obozrevatel: економічна активність бізнесу сповільниться, підприємці менше купуватимуть валюту для імпорту, водночас знизиться попит на неї.

    «До кінця року долар може залишитися поблизу нинішнього рівня, близько 28 грн/$», – прогнозує експерт.

    Крім того, в грудні через період свят українці продаватимуть валюту, щоб витратити гривні на новорічний стіл і подарунки.

    Пенсії зростуть, але не для всіх

    У грудні також перерахують прожитковий мінімум, через що зростуть мінімальні і максимальні пенсії, а також надбавки за стаж понад норму (норма: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

    Як перерахують:

    • надбавка збільшиться з 17,2 до 17,69 грн;
    • мінімальна пенсія з 1720 до 1769 грн;
    • максимальна пенсія з 17 210 до 17 690 грн.

    Також повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Детальніше читайте у матеріалах:

    Тарифи на газ не підвищать

    Вартість блакитного палива на грудень стала відома тільки наприкінці листопада. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у грудні 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

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    У порівнянні з листопадом ціна газу не змінилася.

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    Зарплати перерахують

    Підвищення прожиткового мінімуму призведе до перерахунку зарплат бюджетників. Так, перша тарифна ставка за законом повинна бути не меншою від прожиткового мінімуму для працездатної людини.

    У листопаді прожитковий мінімум – 2197 грн, а в грудні складе вже 2270 грн. Далі, залежно від тарифного розряду, використовують коефіцієнт підвищення. Наприклад, 10-й тарифний розряд – 1,82 окладу, а останній, 25-й, це 4,51 окладу.

    Зараз мінімальний тарифний оклад становить 2225 грн. Після перерахунку прожиткового мінімуму його повинні підвищити хоча б до 2270 грн. Так, бюджетникам із 10-м тарифним розрядом оклад підвищать із 4049 до 4131.

    Найбільш високопоставлені чиновники зараз отримують оклад у 10 034 грн, а будуть – від 10 237 грн. Проте, варто враховувати, що підвищення вже в грудні чекати не варто. Найімовірніше, рішення ухвалять уже в січні.

    Кінець «старої» абонплати за газ

    В грудні буде останній місяць «старої» абонплати за газ. Уже з січня її перерахують, виходячи з оновлених обсягів споживання. Так, зараз ми платимо за обсягом використаного за період із жовтня 2018-го до жовтня 2019-го блакитного палива. Із 1 січня треба буде платити з того обсягу, який витратили з жовтня 2019-го до жовтня 2020.

    Відповідно, якщо витрачали більше блакитного палива, то доведеться більше і платити. І навпаки.

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    Теги: курс валют газ тарифи Нафтогаз України зарплата комуналка українці Україна фінанси пенсія стаж
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