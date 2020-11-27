У Дніпрі школярі розробили маску, що виявляє ГРВІ та Covid-19

Показники про стан здоров'я людини з датчиків маски передаються на гаджети

Маска містить датчики частоти дихання, пульсоксиметрії, що дозволяють розпізнати основні симптоми хвороб

У Дніпрі школярі, які входять до команда розробників із Дніпра YOVi team, розробила проект маски для обличчя, що вміє виявляти гострі респіраторні вірусні інфекції та симптоми корона вірусу. Про це інформує УНН.

Зазначається, що маска містить датчики частоти дихання, пульсоксиметрії (вимірює оксигінацію крові, частоту сердечних скорочень та температуру тіла), що дозволяють розпізнати основні симптоми хвороб.

«Також прилад вимірює температуру, вологість та забруднення повітря та атмосферний тиск. Показники з цих датчиків надходять на плату управління, де мікропроцесор аналізує отримані дані. Готові відомості про стан людини та навколишнє повітря відправляються на смартфон користувача через bluetooth», ─ йдеться у повідомленні.

Наразі команда винахідників із Дніпра шукає спонсорів для виготовлення прототипу маски. Екземпляр потрібен команді аби взяти участь у всесвітніх змаганнях із робототехніки ─ First Robotics Competition у США.

Як повідомлялося, суд «нагородив» винахідника маски-невидимки штрафом 17 тис. грн.

До слова, США створили маску, що вбиває віруси.

Раніше LG створила маску з електричною системою очищення повітря.

Нагадаємо, група науковців з Японії довела, що лицьові маски – ефективний засіб для перешкоджання, як поширенню людиною вірусів, так і їх проникненню в організм.

В Україні за минулу добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.