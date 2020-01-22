Клієнти «Сумигазу» почнуть отримувати по два рахунки на місяць новини компаній



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Вартість доставки газу для всіх домоволодінь розраховується індивідуально

З січня рішенням НКРЕКП з рахунку за газ вилучена плата за його доставку. Тому всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку.

Рішенням держрегулятора змінено порядок сплати за доставку газу й з рахунків за газ вилучена плата за розподіл природного газу. Це пов’язано з тим, що АТ «Сумигаз», як й інші облгази не є продавцем газу.

Таким чином, споживачі газу зможуть побачити кому та за які послуги вони сплачують кошти. Раніше вартість доставки газу зазначалась окремим рядком в загальному рахунку. Розділення платіжок відбудеться для споживачів всієї України.

Вартість доставки газу для всіх домоволодінь розраховується індивідуально. За основу розрахунку береться обсяг споживання газу за минулий газовий рік: з 1 жовтня до 30 вересня. Цей індивідуальний об’єм спожитого газу ділиться на 12 частин та помножується на діючий тариф на доставку газу. Чинний тариф на розподіл/доставку для АТ «Сумигаз» з 1 січня 2020 року складає 0,912 грн з ПДВ.

Чимала частина домоволодінь використовує природний газ для опалення житла. Тепер взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, платіж за його доставку не зростає, як це було раніше.

Споживачі можуть сплатити за доставку одним платежем — наперед за півроку або навіть за рік. Таким чином вони зменшать свої витрати на комісію при проведенні платежів. Рахунки для оплати послуг розподілу природного газу споживачі будуть надсилатись поштою. Також можна завантажити та оплатити рахунок онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

Нагадуємо, що 24 грудня 2019 року Постановою № 3039 НКРЕКП вперше за чотири роки затвердила нові тарифи на розподіл газу для АТ «Сумигаз». У період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року включно тариф на послуги розподілу становить 0,912 грн за 1 куб. м на місяць з ПДВ, а з 1 липня 2020 року складе 1,128 грн за 1 куб. м на місяць з ПДВ.