У Києві стався черговий прорив теплотраси: машини в окропі (фото)



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Гаряча вода тече дворовими проїздами Фото: Наталка Прудка, Facebook

Більшість трубопроводів у столиці вичерпали свій термін експлуатації

Сьогодні, 21 січня, стався черговий прорив теплотраси у Києві.

Цього разу аварія сталася на вулиці Стальського у Дніпровському районі Києва (житловий масив Воскресенський).

Про прорив тепломережі повідомила журналістка «Главкома» Наталка Прудка.

«Їду по кип'ятку, прорвало теплотрасу на Стальського, 24Б. А ще ж не було морозів», - зазначила вона.

Гаряча вода тече міждворовими проїздами.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

Столична влада заявила, що цього року продовжить вкладати кошти в заміну комунікацій. На ці потреби будуть виділені кошти міського бюджету, кошти інвестиційної програми, яка закладена в тарифі на гарячу воду та опалення. Також вже з наступного року планують розпочати роботи в рамках міжнародної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучивши 140 млн євро кредитних коштів. Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв зазначив, що необхідно близько 5 років, щоб подолати критичну аварійність та увійти в більш плановий та безпечний режим.