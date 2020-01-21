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    У Києві стався черговий прорив теплотраси: машини в окропі (фото)

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    Гаряча вода тече дворовими проїздами - У Києві стався черговий прорив теплотраси: машини в окропі (фото)
    Гаряча вода тече дворовими проїздами
    Фото: Наталка Прудка, Facebook

    Більшість трубопроводів у столиці вичерпали свій термін експлуатації

    Сьогодні, 21 січня, стався черговий прорив теплотраси у Києві.

    Цього разу аварія сталася на вулиці Стальського у Дніпровському районі Києва (житловий масив Воскресенський).

    Про прорив тепломережі повідомила журналістка «Главкома» Наталка Прудка.

    «Їду по кип'ятку, прорвало теплотрасу на Стальського, 24Б. А ще ж не було морозів», - зазначила вона.

    Гаряча вода тече міждворовими проїздами.

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    У Києві стався черговий прорив теплотраси: машини в окропі (фото)
    У Києві стався черговий прорив теплотраси: машини в окропі (фото)
    Фото: Наталка Прудка, Facebook

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    Столична влада заявила, що цього року продовжить вкладати кошти в заміну комунікацій. На ці потреби будуть виділені кошти міського бюджету, кошти інвестиційної програми, яка закладена в тарифі на гарячу воду та опалення. Також вже з наступного року планують розпочати роботи в рамках міжнародної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучивши 140 млн євро кредитних коштів. Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв зазначив, що необхідно близько 5 років, щоб подолати критичну аварійність та увійти в більш плановий та безпечний режим.

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