  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прориви тепломережі: у Кличка планують за п’ять років подолати аварійність

    • Розсилка
    Аварійні бригади замінили пошкоджений трубопровід теплотраси біля&nbsp;<span>ТРЦ Ocean Plaza</span> - Прориви тепломережі: у Кличка планують за п’ять років подолати аварійність
    Аварійні бригади замінили пошкоджений трубопровід теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza
    Фото: Київтеплоенерго

    Столична влада в наступні п’ять років продовжить масштабні інвестиції в модернізацію тепломереж

    Причинами частих аварій на теплових мережах не лише в Києві, а й інших українських містах, є їх експлуатаційна зношеність. Більшість інфраструктури у столиці прокладена ще за радянських часів і не ремонтувалась належним чином. Тому зараз, коли місто повернуло ці мережі з управління компанії «Київенерго», розпочався період комплексної заміни аварійних трубопроводів. Про це в ефірі радіо «НВ» сказав заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    «Більшість трубопроводів у столиці вичерпали свій термін експлуатації і потребують ремонту. Якби протягом попередніх десятиліть в інфраструктуру міста інвестувалась хоча б десята частина необхідних коштів, ми б не мали такої критичної ситуації і випадків, подібних тому, що стався на вулиці Антоновича біля Оcean Plaza», – пояснив він.

    Київ до цього часу, по суті, не мав комплексної заміни та модернізації теплових мереж. Лише минулого року, після того, як міська влада не продовжила угоду з компанією «Київенерго» та повернула мережі в управління міста, комунікації почали міняти на нові.

    Заступник голови КМДА нагадав, що протягом 2019 року в столиці замінили 130 км найбільш аварійних трубопроводів, що дозволило зменшити кількість можливих аварій на 20%.

    «Цього року ми продовжимо вкладати кошти в заміну комунікацій. На ці потреби будуть виділені кошти міського бюджету, кошти інвестиційної програми, яка закладена в тарифі на гарячу воду та опалення. Також вже з наступного року плануємо розпочати роботи в рамках міжнародної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучивши 140 млн євро кредитних коштів. Нам необхідно близько 5 років, щоб подолати критичну аварійність та увійти в більш плановий та безпечний режим», – сказав Пантелеєв.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    ЄБРР Київ інвестиції Київенерго опалення ремонт аварія КМДА Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ