Прориви тепломережі: у Кличка планують за п’ять років подолати аварійність



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Аварійні бригади замінили пошкоджений трубопровід теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza Фото: Київтеплоенерго

Столична влада в наступні п’ять років продовжить масштабні інвестиції в модернізацію тепломереж

Причинами частих аварій на теплових мережах не лише в Києві, а й інших українських містах, є їх експлуатаційна зношеність. Більшість інфраструктури у столиці прокладена ще за радянських часів і не ремонтувалась належним чином. Тому зараз, коли місто повернуло ці мережі з управління компанії «Київенерго», розпочався період комплексної заміни аварійних трубопроводів. Про це в ефірі радіо «НВ» сказав заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Більшість трубопроводів у столиці вичерпали свій термін експлуатації і потребують ремонту. Якби протягом попередніх десятиліть в інфраструктуру міста інвестувалась хоча б десята частина необхідних коштів, ми б не мали такої критичної ситуації і випадків, подібних тому, що стався на вулиці Антоновича біля Оcean Plaza», – пояснив він.

Київ до цього часу, по суті, не мав комплексної заміни та модернізації теплових мереж. Лише минулого року, після того, як міська влада не продовжила угоду з компанією «Київенерго» та повернула мережі в управління міста, комунікації почали міняти на нові.

Заступник голови КМДА нагадав, що протягом 2019 року в столиці замінили 130 км найбільш аварійних трубопроводів, що дозволило зменшити кількість можливих аварій на 20%.

«Цього року ми продовжимо вкладати кошти в заміну комунікацій. На ці потреби будуть виділені кошти міського бюджету, кошти інвестиційної програми, яка закладена в тарифі на гарячу воду та опалення. Також вже з наступного року плануємо розпочати роботи в рамках міжнародної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучивши 140 млн євро кредитних коштів. Нам необхідно близько 5 років, щоб подолати критичну аварійність та увійти в більш плановий та безпечний режим», – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.