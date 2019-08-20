Справа «Роттердам+» є помстою Коломойського – ексглава НКРЕКП



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Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк Фото Станіслава Груздєва, Главком

Під час дії формули «Роттердам плюс» феросплавні заводи, власником яких є Коломойський, недорахувалися 4 млрд. грн

Активізація розслідування справи «Роттердам+» є помстою членам Національної комісії з держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з боку бізнесмена Ігор Коломойського. Про це в ефірі ТРК «Україна» заявив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«На мою думку, вся справа – це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ та САП. Чому пан Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Відомо, він є власником великих споживачів електроенергії, а саме феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони є не модернізовані, мають велику енергоємність. І він за період дії прозорого ринкового ціноутворення мав недоотриманий прибуток. Ось і причина, чому тема «Роттердам+» стала такою відомою. З 2016 по 2018 рік її активно розкручували певні телеканали» - заявив Вовк.

Як повідомляли ЗМІ, під час дії формули «Роттердам плюс», яка забезпечувала об’єктивне ціноутворення на електроенергію, феросплавні заводи, власником яких є Коломойський, недорахувалися 4 млрд. грн.

Формулу «Роттердам плюс» запроваджено в 2016 році. Згідно з постановою НКРЕКП № 289, в ціну електроенергії закладали вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань європейського хабу «Амстердам — Роттердам — Антверпен».

Дія формули «Роттердам плюс» припинилася з 1 липня 2019 року, коли в Україні запустили новий ринок електроенергії. Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість використання методології ціноутворення на вугілля, відомої як «Роттердам+»