Справа «Роттердам+» все одно буде закрита через відсутність складу злочину, – Вовк

Зміну позиції ВАКС Вовк пояснив нечуваним політичним тиском

Попри суперечливе рішення Вищого антикорупційного суду, справа «Роттердам+» все одно буде закрита, через відсутність у ній будь-якого складу злочину.

Таку думку в ефірі телеканалу «Україна24» ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Безвідносно цього рішення (рішення ВАКС від 27 жовтня – прим.) моя думка залишається незмінною: справа підлягає закриттю через відсутність складу золочену та відсутність будь-яких доказів, гіпотез НАБУ», – заявив Вовк.

Несподівану зміну позиції ВАКС, який спершу визнав закриття справи законним і обґрунтованим, а потім задовольнив позов феросплавного заводу Ігоря Коломойського і скасував це рішення, Вовк пояснив нечуваним політичним тиском.

«Будемо діяти так само як останні чотири роки послідовно захищати свою честь, репутацію і доведемо що справа підлягає закриттю», – підсумував екс-голова НКРЕКП.

Нагадаємо, 27 жовтня Вищий антикорупційний суд несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам+» і скасував постанову прокуратури про закриття справи через відсутність складу злочину.

Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За твердженням адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск з боку заявника та залученого до процесу НАБУ.

У вересні цей де суд визнав закриття справи «Роттердам+» повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Тоді суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Нагадаємо, справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.