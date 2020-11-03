У Києві адміністраторка будинку розпусти ледь не сіла до в’язниці

Обвинувачена підшуковувала клієнтів для отримання послуг сексуального характеру і розраховувалася з повіями

Печерський районний суд Києва визнав винною адміністраторку будинку розпусти у втягненні осіб займатися проституцією і створенні місць розпусти (ч.2 ст.302, ч.3 ст.303 КК України) і призначив покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна, яке замінив на іспитовий термін на три роки.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 29 вересня.

За відомостями досудового розслідування, протягом травня-листопада 2019 року обвинувачена на прохання організатора будинку розпусти «Вікторія», який розмістився на київській квартирі, долучилася і виконувала функції адміністратора.

В її обов’язки входило: розміщувати рекламні оголошення на безкоштовних інтернет-сайтах щодо надання дівчатами послуг сексуального характеру за грошову винагороду; контролювати діяльність дівчат, які перебували в приміщенні будинку розпусти; отримувати гроші від клієнтів за послуги сексуального характеру (тариф – 1000-1200 гривень за годину); розраховуватися з повіями за виконану роботу (віддавала дівчатам 50% зароблених ними грошей, а інші 50% залишала собі як плата за забезпечення умов для заняття проституцією).

У вироку сказано, що діяльність будинку розпусти «дахували» співробітники СБУ, дії яких наразі перевіряє територіальне управління ДБР у Києві.

Обвинувачена пішла на угоду про визнання винуватості, що дало їй можливість уникнути реального покарання. У суді жінка визнала себе винуватою у вчиненні вказаних злочинів.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості і поклав на обвинувачену ряд обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання