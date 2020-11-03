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    Цвинтарний «бізнес»: ділки вимагали $10 тис. за дозвіл на поховання на столичному кладовищі

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    <p>Зловмисників було викрито &laquo;на гарячому&raquo; під час одержання обумовленої суми</p> - Цвинтарний «бізнес»: ділки вимагали $10 тис. за дозвіл на поховання на столичному кладовищі

    Зловмисників було викрито «на гарячому» під час одержання обумовленої суми

    Фото: Київська міська прокуратура

    Справу ділків розглядатиме Подільський районний суд

    Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів США за дозвіл на поховання на столичному кладовищі.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, перебуваючи у приміщенні ритуальної служби, повідомили громадянину, у якого померла родичка, про необхідність надання їм неправомірної вигоди у сумі $10 тис. за вплив на службових осіб комунального підприємства щодо виділення місця для поховання праху померлої на території Лісового кладовища у Києві, а також виділення ще двох окремих місць для поховання на цьому ж кладовищі.

    У ходів зустрічей із заявником зловмисники підтвердили свої вимоги, після чого їх було викрито «на гарячому» під час одержання обумовленої суми.

    Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваних скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Протиправну діяльність припинено співробітниками місцевої прокуратури спільно з СБУ та Подільським управлінням поліції в Києві.

    Як повідомлялося, Київська місцева прокуратура №7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника Служби у справах дітей та сім’ї однієї з районних в місті Київ державних адміністрацій, яка вимагала та отримала неправомірну вигоду.

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