Справа щодо «Роттердам+» почалася зі злочинного тиску на НАБУ, - адвокат



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Справа «Роттердам+» була порушена 24 березня 2017 року за депутатським зверненням депутата Чумака

Національне антикорупційне бюро України розпочало справу щодо формули «Роттердам+» після того, як екс-нардеп Віктор Чумак скористувався своїм становищем та здійснив злочинний тиск на бюро.

Про це у Facebook написала адвокат Ірина Одинець, нагадавши, що у серпні виповниться рік з моменту, як НАБУ оголосили низку підозр у справі «Роттердам+» слідчі за цей час не змогли завершити розслідування та передати справу до суду.

«Чому? Причин багато - від відсутності потерпілих до кричущої некомпетентності детективів і прокурорів. Проте варто згадати як починалась ця справа, для того щоб зрозуміти, що це було профанацією від першого дня. Адже почалася вона зі злочину народного депутата Віктора Чумака. І цей злочин набагато простіше довести ніж злочин, який намагаються «пришити» авторам формули «Роттердам+», - зазначила Одинець.

За словами адвоката, справа «Роттердам+» була порушена 24.03.2017 за депутатським зверненням депутата Чумака від 21.02.2017. До звернення була долучена заява від 20.02.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яка підписана народним депутатом Купрієм В.М. та подана до Директора НАБУ Ситника А.С.

«Тобто, депутат Чумак зловживав своєю владою, направляючи керівнику правоохоронного органу звернення з вимогами щодо питань, які стосуються проведення досудового слідства», - пояснила Одинець.

Таким чином, відзначає вона, нардеп Чумак, зловживаючи своєю владою, умисно, спільно з народним депутатом Купрієм, надав Директору НАБУ Ситнику вимоги з питань, що стосуються проведення досудового слідства.

«Тим самим він втрутився в роботу органів і посадових осіб, які здійснюють функції досудового слідства, а отже, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України», - підкреслила адвокат.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Член комітету ВР з енергетики та ЖКП Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули «Роттердам+» шахтарі додатково отримали 10 млрд. грн.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигалязатвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. «Амстердам+». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.