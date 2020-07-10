Порошенко жодного разу ні з чим не вітав Путіна - Пєсков



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Президенти України та РФ Петро Порошенко та Володимир Путін не обмінювалися вітальними посланнями Фото: РИА Новости

Пєскову невідомо про телефонні розмови Порошенка та Путіна

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних обмінів посланнями з нагоди Дня Росії 12 червня 2014 року між президентами України Петром Порошенком і Росії Володимиром Путіним не було.

Так, під час спілкування з журналістами в п'ятницю Пєскова попросили підтвердити або спростувати твердження про те, що 12 червня 2014 року тодішній президент України Порошенко вітав Путіна з Днем Росії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Не можу вам підтвердити цей факт. Жодні обміни вітальними посланнями, які протокольно передбачені у такі національні свята, не відбувалися. Не відбуваються, власне, і зараз, на жаль», - сказав Пєсков.

Також він заявив, що йому невідомо про телефонні розмови, під час яких звучали такі привітання.

Крім того, Пєскова попросили підтвердити достовірність раніше оприлюдненої телефонної розмови Порошенка та Путіна, що нібито відбулася 30 квітня 2015 року. «Перше. Ми ніколи не коментуємо і не розкриваємо деталей міжнародних розмов нашого президента із зарубіжними візаві, за винятком тієї інформації, яку ми даємо в повідомленнях пресслужби. Друге. Що стосується оприлюдненого запису, мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, і також я не можу нічого сказати про автентичність цього запису», - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Андрій Деркач на пресконференції в Києві представив записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси Путіна та Порошенка.

Крім того, в понеділок в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук, пославшись на російський фейк шестирічної давнини, запитала п'ятого президента Украині Петра Порошенка, навіщо він привітав Путіна з днем Росії.