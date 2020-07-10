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    Ляшко повіз Тимошенко на Чернігівщину агітувати за себе

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    Юлія Тимошенко та Олег Ляшко 10 липня відвідали Чернігівську область - Ляшко повіз Тимошенко на Чернігівщину агітувати за себе
    Юлія Тимошенко та Олег Ляшко 10 липня відвідали Чернігівську область

    Політики разом відвідають 208 виборчий округ та поспілкуються з людьми

    Лідер Радикальної партії, колишній нардеп Олег Ляшко разом з лідеркою партії «Батьківщина», чинною депутаткою Юлію Тимошенко вирушили у спільну агітаційну поїздку на Чернігівщину. Там теперішня соратниця Ляшка агітуватиме за нього перед довиборами у 208 окрузі до Верховної Ради.

    Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуці», виклавши фото із Тимошенко.

    «Їдемо з Юлею на 208 округ на моїй рідній Чернігівщині. Щиро дякую за підтримку їй, усій команді партії «Батьківщина», моїм однодумцям та усім учасникам флеш-мобу #заЛяшка. Разом – до перемоги!» – написав політик.

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    Згодом Ляшко в компанії Тимошенко ще й вийшов у прямий ефір на «Фейсбуці».

    Нагадаємо, три тижні тому стало відомо, що партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» визначились зі своїм кандидатом в окрузі, який звільнився після загибелі депутата Валерія Давиденка. Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» офіційно підтримали лідера Радикальної партії Олега Ляшка на довиборах до Верховної ради по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині.

    Варто нагадати, що раніше між Тимошенко і Ляшко були, м'яко кажучи, прохолодні стосунки. У 2016 році лідер «Радикальної партії» назвав Юлію Тимошенко «московською зозулею» та закликав позбавити українського громадянства. Тимошенко заявила, що, вона віруюча людина, а тому пробачає такі висловлювання лідеру «радикалів».

    Зазначимо, Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.

    Як повідомлялося, тіло члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

    Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.

     Читайте також: Місцеві вибори-2020. Погляд з Києва, Харкова, Львова та Донбасу


     

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