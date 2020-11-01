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    Економіка та фінанси

    Справа зелених тарифів в КСУ: їх дія повністю відповідає законодавству України, – експерт

    • Розсилка
    Справа зелених тарифів в КСУ: їх дія повністю відповідає законодавству України, – експерт

    «Запровадження «зеленого» тарифу не суперечить за своєю суттю соціальній функції власності та соціальній спрямованості економіки»

    Верховна Рада мала повноваження вводити в дію зелені тарифи в Україні, які зараз за поданням 47 народних депутатів України намагаються оскаржити в Конституційному суді.

    Про це у своїй колонці для видання «Юридична практика» написав доктор юридичних наук, професор Ужгородського національного університету, радник голови Конституційного Суду України (2008-2010), віце-президент Світового конгресу українських юристів Михайло Савчин.

    Він розповів, що Верховна Рада України встановила механізм розрахунку «зеленого» тарифу на «зелену» енергетику та правила підприємницької діяльності у цій сфері, а також окремим Законом № 1540-VIII визначила статус Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (Комісія). При цьому, здійснюючи повноваження у сфері енергетики, Комісія діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією України та законами України. 

    «Юридичною підставою для здійснення регуляторних функцій Комісії щодо правового регулювання на ринку енергетики є конкретизація законів з метою забезпечення збалансованої системи цін і тарифів на ринку енергетики. Таким чином, Комісія здійснює самостійно свої повноваження щодо визначення тарифів на зелену енергетику», - уточнив він.

    За словами Савчина, Комісія є незалежними регулятором і відноситься до центральних органів виконавчої влади. Цей орган є незалежним від Кабінету Міністрів і не керується у своїй діяльності його вказівками, окрім випадків проведення консультацій, передбачених законодавством. 

    «Регуляторна діяльність Комісії має відповідати законодавству України, вимогам правової визначеності та передбачуваності. Комісія згідно з Законом № 1540-VIII ухвалює рішення незалежно від, будь-який вплив на процес прийняття цих рішень з боку органів державної влади та третіх осіб не допускається» - додав науковець.

    Він зазначив, що запровадження «зеленого» тарифу не суперечить за своєю суттю соціальній функції власності та соціальній спрямованості економіки. При цьому, використання енергії з альтернативних джерел енергії призводить до зменшення відсотку шкідливих викидів в атмосферне повітря і таким чином забезпечує захист права на безпечне довкілля. 

    Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, які входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи. Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

    На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників «зеленої» електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

    Член Правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко заявив, що скасування Конституційним судом «зелених» тарифів торкнеться не тільки великих електростанцій зеленої енергетики, а й вдарить по 25 тисячам українців, які встановили сонячні електростанції на даху, і по близько 400 дрібним бізнесменам.

    Ігор Коломойський Верховна Рада Конституційний суд повітря
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