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    Думки вголос

    Хто скористається конституційним кризою в Україні?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Хто скористається конституційним кризою в Україні?
    фото: rbc.ua

    Кремль має великий досвід проведення таких операцій

    Мовою оригіналу

    С одной стороны, политическая система Украины трещит по швам. Цепь взаимных, странных юридических  ошибок и политических решений Верховной рады, Конституционного суда и Президента Украины приводит к резкому обострению политической обстановки в стране, к радости наших ненасытных и шаловливых олигархов, и их зарубежных партнеров. С другой стороны, хорошо видно, что кто-то, пользуясь неопытностью Зеленского, умело подталкивает  президента Украины к отчаянным поступкам, который чудесным образом должны вернуть ему уважение и доверие украинского общества. Это ведь так легко – от роли талантливого артиста оригинального жанра, счастливо ставшего «народным» президентом Украины, перейти к роли последнего «справедливого» диктатора Европы, вместо Лукашенко. И тем самым оттолкнуть от себя Запад, как это удалось сделать Кремлю в деле «Кучма-Гонгадзе».

    У Кремля есть большой опыт проведения таких операций. Как, например, в случае с  авторитарными шагами Ельцина после короткой гражданской  войны  в России в 1993 году. Тогда огромную власть получил не Ельцин, который выстрелами уничтожал демократию в России а совсем другой человек- Путин, который надолго стал настоящим диктатором России.

    Поэтому, в случае  обострения конституционного кризиса в Украине, авторитарную власть может получить не президент Зеленский, а какой-то другой человек или «группа товарищей» – местное Политбюро или украинская Директория, где президенту Зеленскому будет уготована своя незавидная роль.

    Еще один путь разрешения государственного кризиса – это проведение Конституционного совещания, как это уже было в Украине (конституционный договор 1995), на котором любой президент Украины перестанет быть эпицентром политической жизни страны.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Путін Конституційний суд президент влада
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