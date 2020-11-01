Хто скористається конституційним кризою в Україні?

Кремль має великий досвід проведення таких операцій

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С одной стороны, политическая система Украины трещит по швам. Цепь взаимных, странных юридических ошибок и политических решений Верховной рады, Конституционного суда и Президента Украины приводит к резкому обострению политической обстановки в стране, к радости наших ненасытных и шаловливых олигархов, и их зарубежных партнеров. С другой стороны, хорошо видно, что кто-то, пользуясь неопытностью Зеленского, умело подталкивает президента Украины к отчаянным поступкам, который чудесным образом должны вернуть ему уважение и доверие украинского общества. Это ведь так легко – от роли талантливого артиста оригинального жанра, счастливо ставшего «народным» президентом Украины, перейти к роли последнего «справедливого» диктатора Европы, вместо Лукашенко. И тем самым оттолкнуть от себя Запад, как это удалось сделать Кремлю в деле «Кучма-Гонгадзе».

У Кремля есть большой опыт проведения таких операций. Как, например, в случае с авторитарными шагами Ельцина после короткой гражданской войны в России в 1993 году. Тогда огромную власть получил не Ельцин, который выстрелами уничтожал демократию в России а совсем другой человек- Путин, который надолго стал настоящим диктатором России.

Поэтому, в случае обострения конституционного кризиса в Украине, авторитарную власть может получить не президент Зеленский, а какой-то другой человек или «группа товарищей» – местное Политбюро или украинская Директория, где президенту Зеленскому будет уготована своя незавидная роль.

Еще один путь разрешения государственного кризиса – это проведение Конституционного совещания, как это уже было в Украине (конституционный договор 1995), на котором любой президент Украины перестанет быть эпицентром политической жизни страны.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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