Конституційна криза: НАЗК відреагувало на лист Венеціанської комісії

Венеційська комісія вважає неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання конституційної кризи в Україні

У Нацагенстві з боротьби із корупцією заявили, що судді Конституційного суду України порушили основний принцип права

Вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо.

Про це в неділю, 1 листопада, заявила преслужба НАЗК у Facebook.

Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

У НАЗК наголосили, що у ситуації, яка склалася стосовно суду, слід врахувати такі три обставини:

у своєму рішенні судді КСУ порушили Конституцію України принаймні двічі - втрутилися в повноваження парламенту (він єдиний може визначати, яке діяння вважається злочином) і скасували положення Закону України «Про запобігання корупції»;

судді також порушили основний принцип права - бути суддею у власній справі заборонено;

КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцям, що суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.