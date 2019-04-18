США і Китай у травні можуть укласти нову торговельну угоду



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Прапори Китаю та США

Високопосадовці США й Китаю запланували більше зустрічей для переговорів з питань торгівлі

Офіційні делегації США й Китаю запланували найближчими тижнями зустрічі в Пекіні та Вашингтоні, аби досягти швидкого прогресу в ділових переговорах та укласти угоду вже в травні.

Про це повідомляє інформагентство Bloomberg із посиланням на джерела в американській адміністрації.

«Високопосадовці США й Китаю запланували більше зустрічей для переговорів з питань торгівлі, спрямованих на досягнення угоди вже на початку травня», - зазначається в повідомленні.

Як уточнює агентство, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін можуть підписати узгоджений документ дещо пізніше, але теж у травні.

Зокрема, як стало відомо з планів американської сторони, торговий представник США Роберт Лайтгайзер і міністр фінансів Стівен Мнучін планують поїхати до Пекіна 29 квітня. А наступного тижня віце-прем'єр Китаю Лю Хе прибуде до Вашингтона.

Як уточнює Bloomberg, американські чиновники під час візиту до КНР хочуть оголосити, що сторони досягли угоди, а також обговорили деталі саміту, на якому лідери двох країн підпишуть остаточні документів.

При цьому як варіант розглядається можливість проведення зустрічі найвищого рівня в Японії, куди Дональд Трамп планує вирушити у травні.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

У квітні повідомлялося, що США та Китай наблизилися до підписання «епічної» торговельної угоди.

Джерело: Укрінформ