США та Китай наблизилися до підписання «епічної» торговельної угоди



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У Білому домі припускають, що угода може бути укладена протягом наступних чотирьох тижнів

Президент Трамп заявляє, що США дійшли згоди щодо деяких з найважчих пунктів у торговельних перемовинах з Китаєм

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, дійшов згоди з представниками КНР на перемовинах щодо підписання угоди, яка завершить торговельну війну між двома державами.

Про це інформує BBC.

«Президент Дональд Трамп заявляє, що США дійшли згоди щодо деяких з найважчих пунктів у торговельних перемовинах з Китаєм», - йдеться у повідомленні.

За словами очільника Білого дому, угода може бути укладена протягом наступних чотирьох тижнів, але додав, що залишилися певні неузгоджені моменти.

США та Китай ведуть переговори з грудня 2018 року, намагаючись покласти край торговельній війні, що завдає шкоди світовій економіці.

Президент Трамп заявив, що США та КНР погодили багато найскладніших моментів, але щодо угоди «є декілька шляхів розвитку подій». І якщо угода буде погоджена, він організує саміт з президентом КНР.

«Це епічна угода, історична - якщо вона буде підписана», - сказав Трамп.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін ув’язнення торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.