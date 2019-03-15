Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм



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У березні КНР і США не підпишуть угоду про торгівлю

Саміт президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна, в ході якого передбачалося підписання американо-китайського торгового договору, не відбудеться в кінці березня через необхідність проведення додаткових переговорів між сторонами. Про це повідомляє Reuters.

«Необхідно виконати велику роботу, проте ми задоволені поточним станом справ», - заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

Раніше китайська влада засумнівалися в доцільності проведення зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна із президентом США Дональдом Трампом до того, як Пекін і Вашингтон не досягнуть остаточної домовленості у торгівельних питань.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше. Термін ув’язнення торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.