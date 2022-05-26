США надали Україні $4 млн на розмінування територій

Допомога надійшла цього тижня

Сполучені Штати Америки надали України 4 мільйони доларів нової підтримки для програми очищення територій від російських мін і нерозірваних бомб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

«Патрон і його відважні колеги отримують підкріплення. Цього тижня Сполучені Штати надали Україні нову підтримку обсягом 4 млн доларів для знешкодження російських мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повернутися додому», – йдеться у повідомленні.

Гроші надані США підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust. Цю інформацію підтвердило у Twitter посольство США в Україні.

Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine https://t.co/sInAyuZrhl — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 25, 2022

«Підтримка США дозволить The HALO Trust в Україні розгорнути 10 команд з розмінування. Сполучені Штати підтримують Україну у її боротьбі з наслідками жорстокої війни Росії», – додали в генштабі.

Як повідомляв «Главком», радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що розмінування України після окупаційних військ триватиме кілька років. Він додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій має намір у кілька разів збільшити штат вибухотехніків, який нараховує 600 осіб. До розмінування територій планують долучити колишніх працівників, котрі вийшли на пенсію.

Окремо радник міністра не рекомендував грибникам ходити у ліси Чернігівської, Київської, Сумської та Харківської областей, оскільки там дуже багато мін.