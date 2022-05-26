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    Економіка та фінанси

    США надали Україні $4 млн на розмінування територій

    Патрон і його відважні колеги отримують підкріплення - США надали Україні $4 млн на розмінування територій
    Патрон і його відважні колеги отримують підкріплення
    фото з відкритих джерел

    Допомога надійшла цього тижня

    Сполучені Штати Америки надали України 4 мільйони доларів нової підтримки для програми очищення територій від російських мін і нерозірваних бомб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

    «Патрон і його відважні колеги отримують підкріплення. Цього тижня Сполучені Штати надали Україні нову підтримку обсягом 4 млн доларів для знешкодження російських мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повернутися додому», – йдеться у повідомленні.

    Гроші надані США підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust. Цю інформацію підтвердило у Twitter посольство США в Україні.

    «Підтримка США дозволить The HALO Trust в Україні розгорнути 10 команд з розмінування. Сполучені Штати підтримують Україну у її боротьбі з наслідками жорстокої війни Росії», – додали в генштабі.

    Як повідомляв «Главком», радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що розмінування України після окупаційних військ триватиме кілька років. Він додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій має намір у кілька разів збільшити штат вибухотехніків, який нараховує 600 осіб. До розмінування територій планують долучити колишніх працівників, котрі вийшли на пенсію.

    Окремо радник міністра не рекомендував грибникам ходити у ліси Чернігівської, Київської, Сумської та Харківської областей, оскільки там дуже багато мін.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США надали Україні $4 млн на розмінування територій