Розмінування України триватиме кілька років – Геращенко

Радник міністра не рекомендує грибникам ходити у ліси Чернігівської, Київської, Сумської та Харківської областей, оскільки там дуже багато мін

В Україні може з’явитися мобільний додаток, який сповіщатиме про потенційно заміновані території

Кількість мін та снарядів в Україні внаслідок російської агресії перевищує кількість снарядів, випущених у роки Другої світової війни. Звідси розмінування України затягнеться на кілька років, вважає радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в інтерв’ю Олесі Бацман.

За його словами, наразі Державна служба з надзвичайних ситуацій має намір у кілька разів збільшити штат вибухотехніків, який нараховує 600 осіб. До розмінування територій планують долучити колишніх працівників, котрі вийшли на пенсію.

Окремо радник міністра не рекомендує грибникам ходити у ліси Чернігівської, Київської, Сумської та Харківської областей, оскільки там дуже багато мін.

«Це велика робота із розмінування, яка триватиме роками. Відповідно, треба збільшувати штат ДСНС. Ми закликаємо пенсіонерів служби долучитися до розмінування, оскільки неможливо за тиждень навчити людину брати у руки міни і снаряди», – пояснив Геращенко.

Крім цього, ДСНС веде перемовини зі швейцарською компанією про розробку мобільного додатку, який у разі наближення людини до потенційно замінованої території, сповіщатиме про небезпеку. Принцип дії цього додатку буде схожим до теперішнього мобільного застосунку «Повітряна тривога».

Разом з тим, очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер вийшла із заявою: половину території України потрібно розміновувати. Вона зауважила, що кожного дня Державна служба України з надзвичайних ситуацій щодня знешкоджує 2-6 тис. мін.