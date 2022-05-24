Під час розмінування зони ЧАЕС сапери натрапили на сховок окупантів (відео)

За допомогою зарядів розмінування російські військові збирали радіаційний металобрухт у зоні ЧАЕС

Прочісуючи територію Чорнобильської зони, де стояли російські окупанти, вибухотехніки Національної поліції України натрапили на сховок зарядів розмінування. Ззовні вони схожі на шланги, але всередині наповнені пластидом. Їх розкидають по периметру та підривають за допомогою детонатора. І якщо поруч є міни чи снаряди, все вибухає. Про це повідомляє Нацполіція.

Спершу було незрозуміло, навіщо ворог прикопав ці заряди. Але потім знайшли відповідь на це питання: поруч були розкидані залишки металевих дротів. Цей брухт воїни «другої армії світу» крали та забирали з собою. Оскільки шланги зарядів займали багато місця, то й залишили їх. А натомість в ящики понабирали металобрухт, який тепер десь там, за поребриком, фонить.

Як зазначив очільник Нацполіції Ігор Клименко, розмінування Чорнобильської зони – одна із найвідповідальніших задач для поліцейських вибухотехніків.

«Тут не можна підривати знайдені вибухонебезпечні предмети, бо в повітря здійметься радіоактивний пил. Усі небезпечні знахідки обережно вивозять та підривають на спеціальних полігонах. Очевидно, що російським загарбникам ніхто не розповідав про небезпеку Чорнобильського лісу, де все просякнуто радіацією. Вони заривалися глибоко в землю, укріплювали свої позиції та ставили тут міно загородження», – розповів Клименко.

Він додав, що виявлені в Чорнобильській зоні понад 30 зарядів розмінування, залишених окупантами, поповнили арсенал вибухотехніків Нацполіції. Тепер вони працюватимуть на перемогу України.

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ.

Після виходу з Чорнобильської зони серед окупантів розпочалася паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.