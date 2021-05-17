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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, чому електростанції скорочують виробництво

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    Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року - Стало відомо, чому електростанції скорочують виробництво
    Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    За cловами Волинця, позиція НКРЕКП призводить до штучних збитків українських виробників струму

    Невиконання НКРЕКП закону про заборону імпорту призвело до розвантаження українських електростанцій і штучного обмеження їх виробництва.

    Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

    «Сьогодні Україна вчергове закупила 100 МВт-годин електроенергії з Росії. Це покупка, що змусила знижувати потужності українських виробників електроенергії. Що робить незалежний регулятор НКРЕКП? Мовчки спостерігає та виписує собі премії», – заявив нардеп.

    За його словами, позиція НКРЕКП призводить до штучних збитків українських виробників струму, що загрожує енергосистемі катастрофою.

    «Це гроші, що підуть не на розвиток вітчизняної галузі, а енергетикам, шахтарям з країни агресора», – наголосив Волинець.

    Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

    15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

    Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки до теперішнього часу тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.

    Теги: Верховна Рада НКРЕКП Володимир Зеленський
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    Стало відомо, чому електростанції скорочують виробництво