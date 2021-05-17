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    Шмигаль пообіцяв, що підприємцям виплатять ще 400 млн грн.

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    Держава направила підприємцям 1 млрд грн - Шмигаль пообіцяв, що підприємцям виплатять ще 400 млн грн.
    Держава направила підприємцям 1 млрд грн

    Усього було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання допомоги

    Володимира Зеленського заявив, що держава направила підприємцям 1 млрд грн, ще 400 млн грн буде виплачено найближчим часом. Про це інформує пресслужба глави держави.

    Під час наради президент порушив питання стану виплат матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособам-підприємцям та працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантину в квітні поточного року.

    Так, президенту доповіли, що всього було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, 120 тис. із них вже здійснено виплату.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив що, на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих порівняно з 420 тис. на піку епідемії.

    Крім того, Зеленському доповіли, що цими вихідними в центрах вакцинації почали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через додаток «Дія». Усього в Україні вакциновано 956 тис. громадян.

    Тим часом, вакцинація у світі від Covid-19 йде повним ходом, що не можна сказати про Україну. Так, станом на сьогодні у майже 200 країнах, де триває щеплення, загалом люди отримали близько 1.5 млрд доз вакцин.

    Читайте також: Як підприємцям отримати 8 тис. грн через «Дію»: інструкція
    Теги: держава Володимир Зеленський президент щеплення вакцинація Денис Шмигаль
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    Шмигаль пообіцяв, що підприємцям виплатять ще 400 млн грн.