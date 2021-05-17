Шмигаль пообіцяв, що підприємцям виплатять ще 400 млн грн.

Усього було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання допомоги

Володимира Зеленського заявив, що держава направила підприємцям 1 млрд грн, ще 400 млн грн буде виплачено найближчим часом. Про це інформує пресслужба глави держави.

Під час наради президент порушив питання стану виплат матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособам-підприємцям та працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантину в квітні поточного року.

Так, президенту доповіли, що всього було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, 120 тис. із них вже здійснено виплату.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив що, на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих порівняно з 420 тис. на піку епідемії.

Крім того, Зеленському доповіли, що цими вихідними в центрах вакцинації почали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через додаток «Дія». Усього в Україні вакциновано 956 тис. громадян.

Тим часом, вакцинація у світі від Covid-19 йде повним ходом, що не можна сказати про Україну. Так, станом на сьогодні у майже 200 країнах, де триває щеплення, загалом люди отримали близько 1.5 млрд доз вакцин.