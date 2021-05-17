Верховна Рада на цьому тижні розгляне скандальний законопроєкт про податкову амністію

Податкова амністія проголошує акт одноразового декларування активів в Україні чи за кордоном, набутих за рахунок доходів

Протягом певного періоду часу громадяни мусять оприлюднити свої статки

Цього тижня парламент планує розглянути низку важливих законопроєктів, серед яких – приватизація, індустріальні парки та податкова амністія.

Про це сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на погоджувальній раді депутатських фракцій та груп.

«У нас є питання приватизації, які потрібно спробувати встигнути хоча б частково на цій сесії торкнутися, завершити питання з індустріальними парками. І звичайно, це питання податкової амністії, які на минулому тижні вже комітет підготував до виносу в зал, сподіваємося, що найближчим часом воно вже буде в залі», – сказав він.

За його словами, державний бюджет може отримати 12 млрд грн надходжень від приватизації, де 9 млрд мають надійти саме від великої приватизації, а 3 млрд від малої.

Ще один важливий законопроект, за його словами, – про індустріальні парки. Йдеться про території, виділені для промислового розвитку, щоби забезпечити підприємства спільною розвиненою інфраструктурою. Їхній запуск дозволить реалізувати реальні структурні зміни в економіці України та допоможе зробити нашу промисловість конкурентоздатною на глобальному ринку.

Щодо податкової амністії, то йдеться про добровільне, а не примусове декларування доходів, якщо за них не були сплачені податки. Держава нікого не змушуватиме виводити кошти «в білу», зазначив Корнієнко.

Ініціатива президента, говорить Корнієнко, спрямована на те, щоби дати можливість українцям, які 30 років ухилялись від оподаткування під час отримання доходів, розпочати життя з чистого аркуша, а також залучити кошти в економіку держави.

Нагадаємо, законопроєкт №5153 говорить про те що протягом певного періоду часу громадяни мусять оприлюднити свої статки.

Податкова амністія проголошує акт одноразового декларування активів в Україні чи за кордоном, набутих за рахунок доходів, які не були задекларовані за будь-який податковий період станом на 1 січня 2021 року. Той, хто зараз знає за собою податкові гріхи – може «покаятися» в них, і йому за це нічого не буде. Виняток – доходи, отримані внаслідок кримінальних правопорушень.

Мовою законотворців це називається «добровільним декларуванням». Таке задоволення не є безкоштовним. Готівку несуть до банку і сплачують збір у розмірі 5%. Активи у вигляді нерухомості або відкритих за кордоном валютних рахунків потягнуть вже на 9%. А якщо хтось захоче заявити, що володіє облігаціями, то заплатить 2,5% від їх номінальної вартості.

Зокрема нардепка та ексголова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ніна Южаніна зауважила, що «після цієї кампанії декларування всі, хто має у власності дві квартири будь-якої площі, одну квартиру понад 120 кв. м або один будинок понад 250 кв. м, або ж більш як один транспортний засіб, інші активи понад 400 тисяч гривень тощо, потрапляють до зони ризику».

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