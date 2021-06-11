Стало відомо, куди «Метінвест» інвестує мільярд доларів

Група «Метінвест» запускає масштабний проєкт будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого і фарбованого рулону на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Загальні інвестиції у проєкт перевищать 1 млрд доларів. 10 червня Група підписала контракт на постачання обладнання із провідним світовим постачальником технологій для металургії, італійською компанією Danieli.

На Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча планується будівництво цеху холодної прокатки. Він міститиме у своєму складі безперервний стан холодної прокатки, поєднаний із лінією травлення, а також три сучасні лінії нанесення цинкових, алюмоцинкових і полімерних покриттів. На першому етапі інвестиції у проєкт перевищать 800 млн доларів.

До будівництва комплексу «Метінвест» залучить великого закордонного підрядника з досвідом участі в аналогічних проєктах.

Планується, що в 2025 році, після завершення першого етапу проєкту, комбінат випускатиме близько 1,2 млн тонн на рік висококонкурентного холоднокатаного й оцинкованого прокату, а також прокату з полімерним покриттям. Зокрема, потужності з виробництва холоднокатаного рулону становитимуть понад 400 тисяч тонн, оцинкованого рулону – понад 600 тисяч тонн і рулону з полімерним покриттям – понад 140 тисяч тонн.

«Будівництво цеху холодної прокатки – наш наймасштабніший проєкт на наступні п’ять років. Це логічне продовження програми модернізації виробництва прокату на ММК імені Ілліча. Весь новий технологічний ланцюжок, разом із сучасною машиною безперервного лиття заготівок, реконструйованим станом 1700 і новим цехом холодної прокатки, дасть змогу Метінвесту домогтися світового рівня якості продукції на всіх етапах виробництва – від напівфабрикатів до прокату з покриттям. Випуск преміальної високотехнологічної продукції, використання передових технологій, екологічність і створення нових робочих місць для кваліфікованих фахівців – усе це робить проєкт значущим і для Маріуполя, і для галузі, і для всієї країни», – зазначив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Другий етап проєкту містить будівництво нового відділення відпалювальних печей, дресирувального стану й агрегату поздовжнього різання рулонів, а також нової лінії нанесення полімерного прокату на оцинкований рулон.

Після завершення другого етапу проєкту потужності з виробництва холоднокатаної продукції перевищать 1,6 млн тонн на рік.

Нова технологія виробництва холоднокатаного прокату дасть Метінвесту змогу вийти у преміальні сегменти прокату з покриттям – оцинкованого і фарбованого рулону, останній із яких не представлений у продуктовій лінійці Групи, а також покращити якість і розширити сортамент холоднокатаної продукції.

Продукція призначена здебільшого для українського ринку і, зокрема, дасть нагоду замінити неякісний імпортний рулон із покриттям на якісний продукт українського виробництва. Прокат також експортуватиметься до країн СНД та Європи.

Поза тим, проєкт передбачає екологічну складову: наявну технологію сірчанокислотного травлення замінять на соляно-кислотну з установкою регенерації кислоти, що дає змогу повертати її назад у виробництво.

«Технології, які ми впроваджуємо в Маріуполі, є найбільш сучасними й екологічними з присутніх сьогодні на ринку. Цей автоматизований «розумний» комплекс стане одним із небагатьох у світі, що поєднує в собі високу якість продукції, низькі виробничі витрати і низький рівень викидів. Саме такі високотехнологічні комплекси формують нове покоління висококваліфікованих фахівців і підвищують престиж професії металурга в Україні. Група компаній Danieli пишається тим, що зробила свій внесок у цю справу», – заявив генеральний директор Danieli Group Джакомо Марескі Даніелі.

У новому цеху встановлять високоефективне газоочисне обладнання, що відповідає останнім екологічним стандартам України та Європи. Завдяки системам газоочищення викиди шкідливих речовин будуть у 1,5-3 рази нижчі за гранично допустимі норми в Україні, а споживання палива знизиться на 20%.

До того ж на новому виробництві буде створено понад 230 робочих місць.