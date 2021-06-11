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    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас

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    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас

    Світлини глави держави справили враження на українців

    Президент Володимир Зеленський своєю поїздкою на лінію розмежування на Донеччині надихнув жартівників з мережі на креатив. Зокрема, вони порівнюють главу держави з героями «Гріму у тропіках» та інших популярних фільмів про війну.

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    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас
    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас
    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас
    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас
    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас
    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас

    Нагадаємо, що Зеленський під час візиту на Донеччину відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців.

    Глава держави зазначив, що державні службовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.


    Теги: Донбас Донеччина Володимир Зеленський
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    «Грім у тропіках»: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поїздку Зеленського на Донбас