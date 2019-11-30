Стало відомо, який український політик стане першим власником інноваційного електрокару Tesla Сybertruck



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Повна вартість нової моделі складає майже $40 тис.

Колишній мер Новодністровська Руслан Панчишин зробив попереднє замовлення електричного пікапа Tesla Cybertruck від компанії Ілона Маска. Про це він повідомив у Facebook.

Панчишин опублікував фото, яке підтверджує замовлення. Перший внесок становить 100 доларів, які повинен заплатити кожен охочий придбати електричний пікап Tesla.

Повна вартість моделі складає майже 40 тис. дол. Українець замовив базову модифікацію. В цьому випадку електромобіль отримає один мотор, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,5 с.

Акумуляторна батарея стандартної версії забезпечить близько 400 км запасу ходу на одному заряді. Довжина пікапу Cybetruck становить 5885 мм, ширина – 2027 мм, а висота дорівнює 1905 мм.

Наразі невідомо, коли покупці отримають свої машини. Повністю викупити замовлення можна буде не раніше 2021 року. Точні терміни виробництва поки не визначені.