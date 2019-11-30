Поліція Дубаю «стала у чергу» за електрокарами Tesla Cybertruck



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22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX

Електричний пікап Tesla Cybertruck приєднається до офіційного парку поліції Дубаю у 2020 році, - написали представники поліції у соцмережі

Поліцейський департамент Дубаю закупить електропікапи Tesla Cybertruck для службового користування.

Про це повідомляє NDTV.

«Нещодавно презентований електричний пікап Tesla Cybertruck приєднається до офіційного парку поліції Дубаю у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

У пості поліції у Twitter є тільки підпис «2020» та фото автомобіля Cybertruck із написом Police. У поліції не уточнили, якою саме кількістю машин поповниться їхній парк.

Наразі в арсеналі автівок поліції Дубаю є Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador, Lykan HyperSport та інші.

Нагадаємо, 22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX, але скло на презентації все ж розбили.

Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в $39990, модель з 300-мільним ходом - в $49990, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від $69990.

Також Ілон Маск повідомив, що у електропікапа Cybertruck може з'явитись мініверсія.