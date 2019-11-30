  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Поліція Дубаю «стала у чергу» за електрокарами Tesla Cybertruck

    • Розсилка
    22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX - Поліція Дубаю «стала у чергу» за електрокарами Tesla Cybertruck
    22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX

    Електричний пікап Tesla Cybertruck приєднається до офіційного парку поліції Дубаю у 2020 році, - написали представники поліції у соцмережі

    Поліцейський департамент Дубаю закупить електропікапи Tesla Cybertruck для службового користування.

    Про це повідомляє NDTV.

    «Нещодавно презентований електричний пікап Tesla Cybertruck приєднається до офіційного парку поліції Дубаю у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

    У пості поліції у Twitter є тільки підпис «2020» та фото автомобіля Cybertruck із написом Police. У поліції не уточнили, якою саме кількістю машин поповниться їхній парк.

    Наразі в арсеналі автівок поліції Дубаю є Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador, Lykan HyperSport та інші.

    Нагадаємо, 22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX, але скло на презентації все ж розбили.

    Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в $39990, модель з 300-мільним ходом - в $49990, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від $69990.

    Також Ілон Маск повідомив, що у електропікапа Cybertruck може з'явитись мініверсія.

    автомобіль Tesla Ілон Маск модель Twitter SpaceX ОАЕ поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ